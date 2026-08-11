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NFLU: T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF
Курс NFLU за сегодня изменился на 5.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.01, а максимальная — 18.28.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NFLU сегодня?
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF (NFLU) сегодня оценивается на уровне 18.28. Инструмент торгуется в пределах 17.01 - 18.28, вчерашнее закрытие составило 17.27, а торговый объем достиг 205. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFLU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 18.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.57% и USD. Отслеживайте движения NFLU на графике в реальном времени.
Как купить акции NFLU?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF (NFLU) по текущей цене 18.28. Ордера обычно размещаются около 18.28 или 18.58, тогда как 205 и 6.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFLU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NFLU?
Инвестирование в T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 13.36 - 40.73 и текущей цены 18.28. Многие сравнивают 9.53% и -42.71% перед размещением ордеров на 18.28 или 18.58. Изучайте ежедневные изменения цены NFLU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF (NFLU) за последний год составила 40.73. Акции заметно колебались в пределах 13.36 - 40.73, сравнение с 17.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF (NFLU) за год составила 13.36. Сравнение с текущими 18.28 и 13.36 - 40.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFLU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NFLU?
В прошлом T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.27 и -15.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.27
- Open
- 17.17
- Bid
- 18.28
- Ask
- 18.58
- Low
- 17.01
- High
- 18.28
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- 5.85%
- Месячное изменение
- 9.53%
- 6-месячное изменение
- -42.71%
- Годовое изменение
- -15.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%