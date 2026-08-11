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NFLU: T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF

18.28 USD 1.01 (5.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NFLU за сегодня изменился на 5.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.01, а максимальная — 18.28.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NFLU сегодня?

T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF (NFLU) сегодня оценивается на уровне 18.28. Инструмент торгуется в пределах 17.01 - 18.28, вчерашнее закрытие составило 17.27, а торговый объем достиг 205. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFLU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 18.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.57% и USD. Отслеживайте движения NFLU на графике в реальном времени.

Как купить акции NFLU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF (NFLU) по текущей цене 18.28. Ордера обычно размещаются около 18.28 или 18.58, тогда как 205 и 6.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFLU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NFLU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 13.36 - 40.73 и текущей цены 18.28. Многие сравнивают 9.53% и -42.71% перед размещением ордеров на 18.28 или 18.58. Изучайте ежедневные изменения цены NFLU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF (NFLU) за последний год составила 40.73. Акции заметно колебались в пределах 13.36 - 40.73, сравнение с 17.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF (NFLU) за год составила 13.36. Сравнение с текущими 18.28 и 13.36 - 40.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFLU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NFLU?

В прошлом T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.27 и -15.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.01 18.28
Годовой диапазон
13.36 40.73
Предыдущее закрытие
17.27
Open
17.17
Bid
18.28
Ask
18.58
Low
17.01
High
18.28
Объем
205
Дневное изменение
5.85%
Месячное изменение
9.53%
6-месячное изменение
-42.71%
Годовое изменение
-15.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%