NFLU: T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF
今日NFLU汇率已更改-4.10%。当日，交易品种以低点17.45和高点18.51进行交易。
关注T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
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常见问题解答
NFLU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票今天的定价为17.53。它在17.45 - 18.51范围内交易，昨天的收盘价为18.28，交易量达到204。NFLU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF目前的价值为17.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.03%和USD。实时查看图表以跟踪NFLU走势。
如何购买NFLU股票？
您可以以17.53的当前价格购买T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在17.53或17.83附近，而204和-3.47%显示市场活动。立即关注NFLU的实时图表更新。
如何投资NFLU股票？
投资T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围13.36 - 40.73和当前价格17.53。许多人在以17.53或17.83下订单之前，会比较5.03%和。实时查看NFLU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF的最高价格是40.73。在13.36 - 40.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF的绩效。
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF（NFLU）的最低价格为13.36。将其与当前的17.53和13.36 - 40.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFLU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.28和-19.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.28
- 开盘价
- 18.16
- 卖价
- 17.53
- 买价
- 17.83
- 最低价
- 17.45
- 最高价
- 18.51
- 交易量
- 204
- 日变化
- -4.10%
- 月变化
- 5.03%
- 6个月变化
- -45.06%
- 年变化
- -19.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%