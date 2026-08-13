NFLU股票今天的价格是多少？ T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票今天的定价为17.53。它在17.45 - 18.51范围内交易，昨天的收盘价为18.28，交易量达到204。NFLU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF目前的价值为17.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.03%和USD。实时查看图表以跟踪NFLU走势。

如何购买NFLU股票？ 您可以以17.53的当前价格购买T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在17.53或17.83附近，而204和-3.47%显示市场活动。立即关注NFLU的实时图表更新。

如何投资NFLU股票？ 投资T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围13.36 - 40.73和当前价格17.53。许多人在以17.53或17.83下订单之前，会比较5.03%和。实时查看NFLU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF的最高价格是40.73。在13.36 - 40.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF（NFLU）的最低价格为13.36。将其与当前的17.53和13.36 - 40.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。