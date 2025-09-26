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NFLT: Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Курс NFLT за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.79, а максимальная — 22.83.
Следите за динамикой Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NFLT сегодня?
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) сегодня оценивается на уровне 22.80. Инструмент торгуется в пределах 22.79 - 22.83, вчерашнее закрытие составило 22.82, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFLT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF?
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.44% и USD. Отслеживайте движения NFLT на графике в реальном времени.
Как купить акции NFLT?
Вы можете купить акции Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) по текущей цене 22.80. Ордера обычно размещаются около 22.80 или 23.10, тогда как 51 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFLT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NFLT?
Инвестирование в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.57 - 23.34 и текущей цены 22.80. Многие сравнивают 0.71% и -1.47% перед размещением ордеров на 22.80 или 23.10. Изучайте ежедневные изменения цены NFLT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF?
Самая высокая цена Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) за последний год составила 23.34. Акции заметно колебались в пределах 22.57 - 23.34, сравнение с 22.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF?
Самая низкая цена Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) за год составила 22.57. Сравнение с текущими 22.80 и 22.57 - 23.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFLT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NFLT?
В прошлом Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.82 и -0.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.82
- Open
- 22.83
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.79
- High
- 22.83
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- -1.47%
- Годовое изменение
- -0.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%