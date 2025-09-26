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NFLT: Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

22.80 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NFLT за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.79, а максимальная — 22.83.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NFLT сегодня?

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) сегодня оценивается на уровне 22.80. Инструмент торгуется в пределах 22.79 - 22.83, вчерашнее закрытие составило 22.82, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFLT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF?

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.44% и USD. Отслеживайте движения NFLT на графике в реальном времени.

Как купить акции NFLT?

Вы можете купить акции Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) по текущей цене 22.80. Ордера обычно размещаются около 22.80 или 23.10, тогда как 51 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFLT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NFLT?

Инвестирование в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.57 - 23.34 и текущей цены 22.80. Многие сравнивают 0.71% и -1.47% перед размещением ордеров на 22.80 или 23.10. Изучайте ежедневные изменения цены NFLT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF?

Самая высокая цена Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) за последний год составила 23.34. Акции заметно колебались в пределах 22.57 - 23.34, сравнение с 22.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF?

Самая низкая цена Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) за год составила 22.57. Сравнение с текущими 22.80 и 22.57 - 23.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFLT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NFLT?

В прошлом Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.82 и -0.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.79 22.83
Годовой диапазон
22.57 23.34
Предыдущее закрытие
22.82
Open
22.83
Bid
22.80
Ask
23.10
Low
22.79
High
22.83
Объем
51
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.71%
6-месячное изменение
-1.47%
Годовое изменение
-0.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%