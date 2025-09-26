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NFLT: Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

22.83 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFLT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.66和高点22.90进行交易。

关注Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NFLT新闻

常见问题解答

NFLT股票今天的价格是多少？

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票今天的定价为22.83。它在22.66 - 22.90范围内交易，昨天的收盘价为22.80，交易量达到82。NFLT的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票是否支付股息？

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF目前的价值为22.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.31%和USD。实时查看图表以跟踪NFLT走势。

如何购买NFLT股票？

您可以以22.83的当前价格购买Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票。订单通常设置在22.83或23.13附近，而82和0.04%显示市场活动。立即关注NFLT的实时图表更新。

如何投资NFLT股票？

投资Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF需要考虑年度范围22.57 - 23.34和当前价格22.83。许多人在以22.83或23.13下订单之前，会比较0.84%和。实时查看NFLT价格图表，了解每日变化。

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF的最高价格是23.34。在22.57 - 23.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF的绩效。

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票的最低价格是多少？

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF（NFLT）的最低价格为22.57。将其与当前的22.83和22.57 - 23.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFLT股票是什么时候拆分的？

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.80和-0.31%中可见。

日范围
22.66 22.90
年范围
22.57 23.34
前一天收盘价
22.80
开盘价
22.82
卖价
22.83
买价
23.13
最低价
22.66
最高价
22.90
交易量
82
日变化
0.13%
月变化
0.84%
6个月变化
-1.34%
年变化
-0.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%