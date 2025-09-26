NFLT: Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
今日NFLT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.66和高点22.90进行交易。
关注Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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NFLT新闻
常见问题解答
NFLT股票今天的价格是多少？
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票今天的定价为22.83。它在22.66 - 22.90范围内交易，昨天的收盘价为22.80，交易量达到82。NFLT的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票是否支付股息？
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF目前的价值为22.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.31%和USD。实时查看图表以跟踪NFLT走势。
如何购买NFLT股票？
您可以以22.83的当前价格购买Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票。订单通常设置在22.83或23.13附近，而82和0.04%显示市场活动。立即关注NFLT的实时图表更新。
如何投资NFLT股票？
投资Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF需要考虑年度范围22.57 - 23.34和当前价格22.83。许多人在以22.83或23.13下订单之前，会比较0.84%和。实时查看NFLT价格图表，了解每日变化。
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF的最高价格是23.34。在22.57 - 23.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF的绩效。
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF股票的最低价格是多少？
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF（NFLT）的最低价格为22.57。将其与当前的22.83和22.57 - 23.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFLT股票是什么时候拆分的？
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.80和-0.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.80
- 开盘价
- 22.82
- 卖价
- 22.83
- 买价
- 23.13
- 最低价
- 22.66
- 最高价
- 22.90
- 交易量
- 82
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- -1.34%
- 年变化
- -0.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%