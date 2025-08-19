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NFJ: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial
Курс NFJ за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.41, а максимальная — 15.51.
Следите за динамикой Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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- Saba Capital buys Virtus Dividend (NFJ) shares worth $8,310
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- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund stock hits 52-week high at $13.74
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- Saba capital buys Virtus dividend (NFJ) shares worth $91k
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- GNT: Gold Miners Appear Underpriced, And This Fund Could Benefit (NYSE:GNT)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NFJ сегодня?
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) сегодня оценивается на уровне 15.48. Инструмент торгуется в пределах 15.41 - 15.51, вчерашнее закрытие составило 15.42, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial?
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial в настоящее время оценивается в 15.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.08% и USD. Отслеживайте движения NFJ на графике в реальном времени.
Как купить акции NFJ?
Вы можете купить акции Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) по текущей цене 15.48. Ордера обычно размещаются около 15.48 или 15.78, тогда как 98 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NFJ?
Инвестирование в Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial предполагает учет годового диапазона 12.25 - 15.56 и текущей цены 15.48. Многие сравнивают 1.31% и 15.18% перед размещением ордеров на 15.48 или 15.78. Изучайте ежедневные изменения цены NFJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial?
Самая высокая цена Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) за последний год составила 15.56. Акции заметно колебались в пределах 12.25 - 15.56, сравнение с 15.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial?
Самая низкая цена Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) за год составила 12.25. Сравнение с текущими 15.48 и 12.25 - 15.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NFJ?
В прошлом Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.42 и 19.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.42
- Open
- 15.41
- Bid
- 15.48
- Ask
- 15.78
- Low
- 15.41
- High
- 15.51
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 1.31%
- 6-месячное изменение
- 15.18%
- Годовое изменение
- 19.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%