Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) сегодня оценивается на уровне 15.48. Инструмент торгуется в пределах 15.41 - 15.51, вчерашнее закрытие составило 15.42, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFJ в реальном времени.

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial в настоящее время оценивается в 15.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.08% и USD. Отслеживайте движения NFJ на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) по текущей цене 15.48. Ордера обычно размещаются около 15.48 или 15.78, тогда как 98 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFJ на графике в реальном времени.

Инвестирование в Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial предполагает учет годового диапазона 12.25 - 15.56 и текущей цены 15.48. Многие сравнивают 1.31% и 15.18% перед размещением ордеров на 15.48 или 15.78. Изучайте ежедневные изменения цены NFJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial?

Самая высокая цена Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) за последний год составила 15.56. Акции заметно колебались в пределах 12.25 - 15.56, сравнение с 15.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial на графике в реальном времени.