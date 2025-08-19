КотировкиРазделы
Валюты / NFJ
Назад в Рынок акций США

NFJ: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial

15.48 USD 0.06 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NFJ за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.41, а максимальная — 15.51.

Следите за динамикой Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NFJ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NFJ сегодня?

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) сегодня оценивается на уровне 15.48. Инструмент торгуется в пределах 15.41 - 15.51, вчерашнее закрытие составило 15.42, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial?

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial в настоящее время оценивается в 15.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.08% и USD. Отслеживайте движения NFJ на графике в реальном времени.

Как купить акции NFJ?

Вы можете купить акции Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) по текущей цене 15.48. Ордера обычно размещаются около 15.48 или 15.78, тогда как 98 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NFJ?

Инвестирование в Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial предполагает учет годового диапазона 12.25 - 15.56 и текущей цены 15.48. Многие сравнивают 1.31% и 15.18% перед размещением ордеров на 15.48 или 15.78. Изучайте ежедневные изменения цены NFJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial?

Самая высокая цена Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) за последний год составила 15.56. Акции заметно колебались в пределах 12.25 - 15.56, сравнение с 15.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial?

Самая низкая цена Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial (NFJ) за год составила 12.25. Сравнение с текущими 15.48 и 12.25 - 15.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NFJ?

В прошлом Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.42 и 19.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.41 15.51
Годовой диапазон
12.25 15.56
Предыдущее закрытие
15.42
Open
15.41
Bid
15.48
Ask
15.78
Low
15.41
High
15.51
Объем
98
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
1.31%
6-месячное изменение
15.18%
Годовое изменение
19.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%