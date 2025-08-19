NFJ: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial
今日NFJ汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点15.49和高点15.57进行交易。
关注Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- Saba Capital buys Virtus Dividend (NFJ) shares worth $8,310
- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund stock hits 52-week high of $13.82
- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund stock hits 52-week high at $13.74
- ETJ: Expect Continued Underperformance From This CEF
- Saba Capital收购Virtus股息(NFJ)基金价值9.1万美元的股份
- Saba capital buys Virtus dividend (NFJ) shares worth $91k
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- Virtus Dividend stock hits 52-week high at 13.57 USD
- Nfj stock hits 52-week high at 13.41 USD
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- ETV: Decent Price Right Now, But Not As Diversified As I Would Like
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常见问题解答
NFJ股票今天的价格是多少？
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票今天的定价为15.55。它在15.49 - 15.57范围内交易，昨天的收盘价为15.48，交易量达到370。NFJ的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票是否支付股息？
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial目前的价值为15.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.62%和USD。实时查看图表以跟踪NFJ走势。
如何购买NFJ股票？
您可以以15.55的当前价格购买Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票。订单通常设置在15.55或15.85附近，而370和0.00%显示市场活动。立即关注NFJ的实时图表更新。
如何投资NFJ股票？
投资Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial需要考虑年度范围12.25 - 15.57和当前价格15.55。许多人在以15.55或15.85下订单之前，会比较1.77%和。实时查看NFJ价格图表，了解每日变化。
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial的最高价格是15.57。在12.25 - 15.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial的绩效。
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票的最低价格是多少？
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial（NFJ）的最低价格为12.25。将其与当前的15.55和12.25 - 15.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFJ股票是什么时候拆分的？
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.48和19.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.48
- 开盘价
- 15.55
- 卖价
- 15.55
- 买价
- 15.85
- 最低价
- 15.49
- 最高价
- 15.57
- 交易量
- 370
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 1.77%
- 6个月变化
- 15.70%
- 年变化
- 19.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%