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NFJ: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial

15.55 USD 0.07 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFJ汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点15.49和高点15.57进行交易。

关注Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NFJ新闻

常见问题解答

NFJ股票今天的价格是多少？

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票今天的定价为15.55。它在15.49 - 15.57范围内交易，昨天的收盘价为15.48，交易量达到370。NFJ的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票是否支付股息？

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial目前的价值为15.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.62%和USD。实时查看图表以跟踪NFJ走势。

如何购买NFJ股票？

您可以以15.55的当前价格购买Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票。订单通常设置在15.55或15.85附近，而370和0.00%显示市场活动。立即关注NFJ的实时图表更新。

如何投资NFJ股票？

投资Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial需要考虑年度范围12.25 - 15.57和当前价格15.55。许多人在以15.55或15.85下订单之前，会比较1.77%和。实时查看NFJ价格图表，了解每日变化。

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial的最高价格是15.57。在12.25 - 15.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial的绩效。

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial股票的最低价格是多少？

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial（NFJ）的最低价格为12.25。将其与当前的15.55和12.25 - 15.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFJ股票是什么时候拆分的？

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.48和19.62%中可见。

日范围
15.49 15.57
年范围
12.25 15.57
前一天收盘价
15.48
开盘价
15.55
卖价
15.55
买价
15.85
最低价
15.49
最高价
15.57
交易量
370
日变化
0.45%
月变化
1.77%
6个月变化
15.70%
年变化
19.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%