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NETL: NETLease Corporate Real Estate ETF

26.35 USD 0.53 (1.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NETL за сегодня изменился на -1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.30, а максимальная — 26.59.

Следите за динамикой NETLease Corporate Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NETL сегодня?

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) сегодня оценивается на уровне 26.35. Инструмент торгуется в пределах 26.30 - 26.59, вчерашнее закрытие составило 26.88, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NETL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NETLease Corporate Real Estate ETF?

NETLease Corporate Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 26.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.35% и USD. Отслеживайте движения NETL на графике в реальном времени.

Как купить акции NETL?

Вы можете купить акции NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) по текущей цене 26.35. Ордера обычно размещаются около 26.35 или 26.65, тогда как 16 и -0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NETL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NETL?

Инвестирование в NETLease Corporate Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 24.32 - 28.43 и текущей цены 26.35. Многие сравнивают -2.66% и -1.42% перед размещением ордеров на 26.35 или 26.65. Изучайте ежедневные изменения цены NETL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NETLease Corporate Real Estate ETF?

Самая высокая цена NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) за последний год составила 28.43. Акции заметно колебались в пределах 24.32 - 28.43, сравнение с 26.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NETLease Corporate Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NETLease Corporate Real Estate ETF?

Самая низкая цена NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) за год составила 24.32. Сравнение с текущими 26.35 и 24.32 - 28.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NETL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NETL?

В прошлом NETLease Corporate Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.88 и 1.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.30 26.59
Годовой диапазон
24.32 28.43
Предыдущее закрытие
26.88
Open
26.59
Bid
26.35
Ask
26.65
Low
26.30
High
26.59
Объем
16
Дневное изменение
-1.97%
Месячное изменение
-2.66%
6-месячное изменение
-1.42%
Годовое изменение
1.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%