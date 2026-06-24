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NETL: NETLease Corporate Real Estate ETF
Курс NETL за сегодня изменился на -1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.30, а максимальная — 26.59.
Следите за динамикой NETLease Corporate Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NETL сегодня?
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) сегодня оценивается на уровне 26.35. Инструмент торгуется в пределах 26.30 - 26.59, вчерашнее закрытие составило 26.88, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NETL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NETLease Corporate Real Estate ETF?
NETLease Corporate Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 26.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.35% и USD. Отслеживайте движения NETL на графике в реальном времени.
Как купить акции NETL?
Вы можете купить акции NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) по текущей цене 26.35. Ордера обычно размещаются около 26.35 или 26.65, тогда как 16 и -0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NETL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NETL?
Инвестирование в NETLease Corporate Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 24.32 - 28.43 и текущей цены 26.35. Многие сравнивают -2.66% и -1.42% перед размещением ордеров на 26.35 или 26.65. Изучайте ежедневные изменения цены NETL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NETLease Corporate Real Estate ETF?
Самая высокая цена NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) за последний год составила 28.43. Акции заметно колебались в пределах 24.32 - 28.43, сравнение с 26.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NETLease Corporate Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NETLease Corporate Real Estate ETF?
Самая низкая цена NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) за год составила 24.32. Сравнение с текущими 26.35 и 24.32 - 28.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NETL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NETL?
В прошлом NETLease Corporate Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.88 и 1.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.88
- Open
- 26.59
- Bid
- 26.35
- Ask
- 26.65
- Low
- 26.30
- High
- 26.59
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -1.97%
- Месячное изменение
- -2.66%
- 6-месячное изменение
- -1.42%
- Годовое изменение
- 1.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%