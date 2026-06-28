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NETL: NETLease Corporate Real Estate ETF

26.32 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NETL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.20和高点26.35进行交易。

关注NETLease Corporate Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NETL新闻

常见问题解答

NETL股票今天的价格是多少？

NETLease Corporate Real Estate ETF股票今天的定价为26.32。它在26.20 - 26.35范围内交易，昨天的收盘价为26.35，交易量达到13。NETL的实时价格图表显示了这些更新。

NETLease Corporate Real Estate ETF股票是否支付股息？

NETLease Corporate Real Estate ETF目前的价值为26.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.24%和USD。实时查看图表以跟踪NETL走势。

如何购买NETL股票？

您可以以26.32的当前价格购买NETLease Corporate Real Estate ETF股票。订单通常设置在26.32或26.62附近，而13和0.11%显示市场活动。立即关注NETL的实时图表更新。

如何投资NETL股票？

投资NETLease Corporate Real Estate ETF需要考虑年度范围24.32 - 28.43和当前价格26.32。许多人在以26.32或26.62下订单之前，会比较-2.77%和。实时查看NETL价格图表，了解每日变化。

NETLease Corporate Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NETLease Corporate Real Estate ETF的最高价格是28.43。在24.32 - 28.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NETLease Corporate Real Estate ETF的绩效。

NETLease Corporate Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

NETLease Corporate Real Estate ETF（NETL）的最低价格为24.32。将其与当前的26.32和24.32 - 28.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NETL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NETL股票是什么时候拆分的？

NETLease Corporate Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.35和1.24%中可见。

日范围
26.20 26.35
年范围
24.32 28.43
前一天收盘价
26.35
开盘价
26.29
卖价
26.32
买价
26.62
最低价
26.20
最高价
26.35
交易量
13
日变化
-0.11%
月变化
-2.77%
6个月变化
-1.53%
年变化
1.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%