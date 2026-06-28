NETL: NETLease Corporate Real Estate ETF
今日NETL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.20和高点26.35进行交易。
关注NETLease Corporate Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NETL股票今天的价格是多少？
NETLease Corporate Real Estate ETF股票今天的定价为26.32。它在26.20 - 26.35范围内交易，昨天的收盘价为26.35，交易量达到13。NETL的实时价格图表显示了这些更新。
NETLease Corporate Real Estate ETF股票是否支付股息？
NETLease Corporate Real Estate ETF目前的价值为26.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.24%和USD。实时查看图表以跟踪NETL走势。
如何购买NETL股票？
您可以以26.32的当前价格购买NETLease Corporate Real Estate ETF股票。订单通常设置在26.32或26.62附近，而13和0.11%显示市场活动。立即关注NETL的实时图表更新。
如何投资NETL股票？
投资NETLease Corporate Real Estate ETF需要考虑年度范围24.32 - 28.43和当前价格26.32。许多人在以26.32或26.62下订单之前，会比较-2.77%和。实时查看NETL价格图表，了解每日变化。
NETLease Corporate Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NETLease Corporate Real Estate ETF的最高价格是28.43。在24.32 - 28.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NETLease Corporate Real Estate ETF的绩效。
NETLease Corporate Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
NETLease Corporate Real Estate ETF（NETL）的最低价格为24.32。将其与当前的26.32和24.32 - 28.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NETL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NETL股票是什么时候拆分的？
NETLease Corporate Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.35和1.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.35
- 开盘价
- 26.29
- 卖价
- 26.32
- 买价
- 26.62
- 最低价
- 26.20
- 最高价
- 26.35
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- -2.77%
- 6个月变化
- -1.53%
- 年变化
- 1.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%