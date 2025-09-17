Валюты / NERV
NERV: Minerva Neurosciences Inc
2.18 USD 0.07 (3.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NERV за сегодня изменился на -3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.09, а максимальная — 2.22.
Следите за динамикой Minerva Neurosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.09 2.22
Годовой диапазон
1.15 2.83
- Предыдущее закрытие
- 2.25
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.18
- Ask
- 2.48
- Low
- 2.09
- High
- 2.22
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -3.11%
- Месячное изменение
- -7.23%
- 6-месячное изменение
- 31.33%
- Годовое изменение
- -17.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.