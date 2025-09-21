QuotazioniSezioni
NERV: Minerva Neurosciences Inc

2.03 USD 0.03 (1.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NERV ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.05.

Segui le dinamiche di Minerva Neurosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.00 2.05
Intervallo Annuale
1.15 2.83
Chiusura Precedente
2.06
Apertura
2.01
Bid
2.03
Ask
2.33
Minimo
2.00
Massimo
2.05
Volume
27
Variazione giornaliera
-1.46%
Variazione Mensile
-13.62%
Variazione Semestrale
22.29%
Variazione Annuale
-23.40%
