Курс NEMD за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.61, а максимальная — 52.80.

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