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NEMD: iNeedMD Holdings, Inc.

52.62 USD 0.21 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NEMD за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.61, а максимальная — 52.80.

Следите за динамикой iNeedMD Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NEMD сегодня?

iNeedMD Holdings, Inc. (NEMD) сегодня оценивается на уровне 52.62. Инструмент торгуется в пределах 52.61 - 52.80, вчерашнее закрытие составило 52.83, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEMD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iNeedMD Holdings, Inc.?

iNeedMD Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 52.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.47% и USD. Отслеживайте движения NEMD на графике в реальном времени.

Как купить акции NEMD?

Вы можете купить акции iNeedMD Holdings, Inc. (NEMD) по текущей цене 52.62. Ордера обычно размещаются около 52.62 или 52.92, тогда как 7 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEMD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NEMD?

Инвестирование в iNeedMD Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 49.89 - 54.50 и текущей цены 52.62. Многие сравнивают 0.29% и -0.81% перед размещением ордеров на 52.62 или 52.92. Изучайте ежедневные изменения цены NEMD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iNeedMD Holdings, Inc.?

Самая высокая цена iNeedMD Holdings, Inc. (NEMD) за последний год составила 54.50. Акции заметно колебались в пределах 49.89 - 54.50, сравнение с 52.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iNeedMD Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iNeedMD Holdings, Inc.?

Самая низкая цена iNeedMD Holdings, Inc. (NEMD) за год составила 49.89. Сравнение с текущими 52.62 и 49.89 - 54.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEMD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NEMD?

В прошлом iNeedMD Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.83 и 5.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.61 52.80
Годовой диапазон
49.89 54.50
Предыдущее закрытие
52.83
Open
52.80
Bid
52.62
Ask
52.92
Low
52.61
High
52.80
Объем
7
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
-0.81%
Годовое изменение
5.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%