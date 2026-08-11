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NEMD: iNeedMD Holdings, Inc.
Курс NEMD за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.61, а максимальная — 52.80.
Следите за динамикой iNeedMD Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NEMD сегодня?
iNeedMD Holdings, Inc. (NEMD) сегодня оценивается на уровне 52.62. Инструмент торгуется в пределах 52.61 - 52.80, вчерашнее закрытие составило 52.83, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iNeedMD Holdings, Inc.?
iNeedMD Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 52.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.47% и USD. Отслеживайте движения NEMD на графике в реальном времени.
Как купить акции NEMD?
Вы можете купить акции iNeedMD Holdings, Inc. (NEMD) по текущей цене 52.62. Ордера обычно размещаются около 52.62 или 52.92, тогда как 7 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NEMD?
Инвестирование в iNeedMD Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 49.89 - 54.50 и текущей цены 52.62. Многие сравнивают 0.29% и -0.81% перед размещением ордеров на 52.62 или 52.92. Изучайте ежедневные изменения цены NEMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iNeedMD Holdings, Inc.?
Самая высокая цена iNeedMD Holdings, Inc. (NEMD) за последний год составила 54.50. Акции заметно колебались в пределах 49.89 - 54.50, сравнение с 52.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iNeedMD Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iNeedMD Holdings, Inc.?
Самая низкая цена iNeedMD Holdings, Inc. (NEMD) за год составила 49.89. Сравнение с текущими 52.62 и 49.89 - 54.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NEMD?
В прошлом iNeedMD Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.83 и 5.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.83
- Open
- 52.80
- Bid
- 52.62
- Ask
- 52.92
- Low
- 52.61
- High
- 52.80
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- -0.81%
- Годовое изменение
- 5.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%