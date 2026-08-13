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NEMD: iNeedMD Holdings, Inc.

52.67 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NEMD汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点52.64和高点52.70进行交易。

关注iNeedMD Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NEMD股票今天的价格是多少？

iNeedMD Holdings, Inc.股票今天的定价为52.67。它在52.64 - 52.70范围内交易，昨天的收盘价为52.62，交易量达到3。NEMD的实时价格图表显示了这些更新。

iNeedMD Holdings, Inc.股票是否支付股息？

iNeedMD Holdings, Inc.目前的价值为52.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.57%和USD。实时查看图表以跟踪NEMD走势。

如何购买NEMD股票？

您可以以52.67的当前价格购买iNeedMD Holdings, Inc.股票。订单通常设置在52.67或52.97附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注NEMD的实时图表更新。

如何投资NEMD股票？

投资iNeedMD Holdings, Inc.需要考虑年度范围49.89 - 54.50和当前价格52.67。许多人在以52.67或52.97下订单之前，会比较0.38%和。实时查看NEMD价格图表，了解每日变化。

iNeedMD Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iNeedMD Holdings, Inc.的最高价格是54.50。在49.89 - 54.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iNeedMD Holdings, Inc.的绩效。

iNeedMD Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

iNeedMD Holdings, Inc.（NEMD）的最低价格为49.89。将其与当前的52.67和49.89 - 54.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEMD股票是什么时候拆分的？

iNeedMD Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.62和5.57%中可见。

日范围
52.64 52.70
年范围
49.89 54.50
前一天收盘价
52.62
开盘价
52.70
卖价
52.67
买价
52.97
最低价
52.64
最高价
52.70
交易量
3
日变化
0.10%
月变化
0.38%
6个月变化
-0.72%
年变化
5.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%