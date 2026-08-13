NEMD: iNeedMD Holdings, Inc.
今日NEMD汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点52.64和高点52.70进行交易。
关注iNeedMD Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NEMD股票今天的价格是多少？
iNeedMD Holdings, Inc.股票今天的定价为52.67。它在52.64 - 52.70范围内交易，昨天的收盘价为52.62，交易量达到3。NEMD的实时价格图表显示了这些更新。
iNeedMD Holdings, Inc.股票是否支付股息？
iNeedMD Holdings, Inc.目前的价值为52.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.57%和USD。实时查看图表以跟踪NEMD走势。
如何购买NEMD股票？
您可以以52.67的当前价格购买iNeedMD Holdings, Inc.股票。订单通常设置在52.67或52.97附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注NEMD的实时图表更新。
如何投资NEMD股票？
投资iNeedMD Holdings, Inc.需要考虑年度范围49.89 - 54.50和当前价格52.67。许多人在以52.67或52.97下订单之前，会比较0.38%和。实时查看NEMD价格图表，了解每日变化。
iNeedMD Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iNeedMD Holdings, Inc.的最高价格是54.50。在49.89 - 54.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iNeedMD Holdings, Inc.的绩效。
iNeedMD Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
iNeedMD Holdings, Inc.（NEMD）的最低价格为49.89。将其与当前的52.67和49.89 - 54.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEMD股票是什么时候拆分的？
iNeedMD Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.62和5.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.62
- 开盘价
- 52.70
- 卖价
- 52.67
- 买价
- 52.97
- 最低价
- 52.64
- 最高价
- 52.70
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- -0.72%
- 年变化
- 5.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%