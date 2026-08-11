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NELS: Nelson Select ETF

29.57 USD 0.04 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NELS за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.55, а максимальная — 29.63.

Следите за динамикой Nelson Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NELS сегодня?

Nelson Select ETF (NELS) сегодня оценивается на уровне 29.57. Инструмент торгуется в пределах 29.55 - 29.63, вчерашнее закрытие составило 29.53, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NELS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nelson Select ETF?

Nelson Select ETF в настоящее время оценивается в 29.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.88% и USD. Отслеживайте движения NELS на графике в реальном времени.

Как купить акции NELS?

Вы можете купить акции Nelson Select ETF (NELS) по текущей цене 29.57. Ордера обычно размещаются около 29.57 или 29.87, тогда как 6 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NELS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NELS?

Инвестирование в Nelson Select ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 29.63 и текущей цены 29.57. Многие сравнивают 0.72% и 12.43% перед размещением ордеров на 29.57 или 29.87. Изучайте ежедневные изменения цены NELS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nelson Select ETF?

Самая высокая цена Nelson Select ETF (NELS) за последний год составила 29.63. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 29.63, сравнение с 29.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nelson Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nelson Select ETF?

Самая низкая цена Nelson Select ETF (NELS) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 29.57 и 24.26 - 29.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NELS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NELS?

В прошлом Nelson Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.53 и 16.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.55 29.63
Годовой диапазон
24.26 29.63
Предыдущее закрытие
29.53
Open
29.62
Bid
29.57
Ask
29.87
Low
29.55
High
29.63
Объем
6
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
0.72%
6-месячное изменение
12.43%
Годовое изменение
16.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%