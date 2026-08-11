- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NELS: Nelson Select ETF
Курс NELS за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.55, а максимальная — 29.63.
Следите за динамикой Nelson Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NELS сегодня?
Nelson Select ETF (NELS) сегодня оценивается на уровне 29.57. Инструмент торгуется в пределах 29.55 - 29.63, вчерашнее закрытие составило 29.53, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NELS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nelson Select ETF?
Nelson Select ETF в настоящее время оценивается в 29.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.88% и USD. Отслеживайте движения NELS на графике в реальном времени.
Как купить акции NELS?
Вы можете купить акции Nelson Select ETF (NELS) по текущей цене 29.57. Ордера обычно размещаются около 29.57 или 29.87, тогда как 6 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NELS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NELS?
Инвестирование в Nelson Select ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 29.63 и текущей цены 29.57. Многие сравнивают 0.72% и 12.43% перед размещением ордеров на 29.57 или 29.87. Изучайте ежедневные изменения цены NELS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nelson Select ETF?
Самая высокая цена Nelson Select ETF (NELS) за последний год составила 29.63. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 29.63, сравнение с 29.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nelson Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nelson Select ETF?
Самая низкая цена Nelson Select ETF (NELS) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 29.57 и 24.26 - 29.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NELS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NELS?
В прошлом Nelson Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.53 и 16.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.53
- Open
- 29.62
- Bid
- 29.57
- Ask
- 29.87
- Low
- 29.55
- High
- 29.63
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.72%
- 6-месячное изменение
- 12.43%
- Годовое изменение
- 16.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%