NELS: Nelson Select ETF
今日NELS汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点29.55和高点29.63进行交易。
关注Nelson Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NELS股票今天的价格是多少？
Nelson Select ETF股票今天的定价为29.57。它在29.55 - 29.63范围内交易，昨天的收盘价为29.53，交易量达到6。NELS的实时价格图表显示了这些更新。
Nelson Select ETF股票是否支付股息？
Nelson Select ETF目前的价值为29.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.88%和USD。实时查看图表以跟踪NELS走势。
如何购买NELS股票？
您可以以29.57的当前价格购买Nelson Select ETF股票。订单通常设置在29.57或29.87附近，而6和-0.17%显示市场活动。立即关注NELS的实时图表更新。
如何投资NELS股票？
投资Nelson Select ETF需要考虑年度范围24.26 - 29.63和当前价格29.57。许多人在以29.57或29.87下订单之前，会比较0.72%和。实时查看NELS价格图表，了解每日变化。
Nelson Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nelson Select ETF的最高价格是29.63。在24.26 - 29.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nelson Select ETF的绩效。
Nelson Select ETF股票的最低价格是多少？
Nelson Select ETF（NELS）的最低价格为24.26。将其与当前的29.57和24.26 - 29.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NELS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NELS股票是什么时候拆分的？
Nelson Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.53和16.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.53
- 开盘价
- 29.62
- 卖价
- 29.57
- 买价
- 29.87
- 最低价
- 29.55
- 最高价
- 29.63
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.72%
- 6个月变化
- 12.43%
- 年变化
- 16.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%