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NELS: Nelson Select ETF

29.57 USD 0.04 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NELS汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点29.55和高点29.63进行交易。

关注Nelson Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NELS股票今天的价格是多少？

Nelson Select ETF股票今天的定价为29.57。它在29.55 - 29.63范围内交易，昨天的收盘价为29.53，交易量达到6。NELS的实时价格图表显示了这些更新。

Nelson Select ETF股票是否支付股息？

Nelson Select ETF目前的价值为29.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.88%和USD。实时查看图表以跟踪NELS走势。

如何购买NELS股票？

您可以以29.57的当前价格购买Nelson Select ETF股票。订单通常设置在29.57或29.87附近，而6和-0.17%显示市场活动。立即关注NELS的实时图表更新。

如何投资NELS股票？

投资Nelson Select ETF需要考虑年度范围24.26 - 29.63和当前价格29.57。许多人在以29.57或29.87下订单之前，会比较0.72%和。实时查看NELS价格图表，了解每日变化。

Nelson Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nelson Select ETF的最高价格是29.63。在24.26 - 29.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nelson Select ETF的绩效。

Nelson Select ETF股票的最低价格是多少？

Nelson Select ETF（NELS）的最低价格为24.26。将其与当前的29.57和24.26 - 29.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NELS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NELS股票是什么时候拆分的？

Nelson Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.53和16.88%中可见。

日范围
29.55 29.63
年范围
24.26 29.63
前一天收盘价
29.53
开盘价
29.62
卖价
29.57
买价
29.87
最低价
29.55
最高价
29.63
交易量
6
日变化
0.14%
月变化
0.72%
6个月变化
12.43%
年变化
16.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%