КотировкиРазделы
Валюты / NEHI
Назад в Рынок акций США

NEHI: NEOS Ethereum High Income ETF

26.67 USD 0.48 (1.77%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NEHI за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.51, а максимальная — 27.03.

Следите за динамикой NEOS Ethereum High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NEHI сегодня?

NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) сегодня оценивается на уровне 26.67. Инструмент торгуется в пределах 26.51 - 27.03, вчерашнее закрытие составило 27.15, а торговый объем достиг 134. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Ethereum High Income ETF?

NEOS Ethereum High Income ETF в настоящее время оценивается в 26.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.95% и USD. Отслеживайте движения NEHI на графике в реальном времени.

Как купить акции NEHI?

Вы можете купить акции NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) по текущей цене 26.67. Ордера обычно размещаются около 26.67 или 26.97, тогда как 134 и -1.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NEHI?

Инвестирование в NEOS Ethereum High Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.86 - 56.06 и текущей цены 26.67. Многие сравнивают 2.30% и -14.24% перед размещением ордеров на 26.67 или 26.97. Изучайте ежедневные изменения цены NEHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS Ethereum High Income ETF?

Самая высокая цена NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) за последний год составила 56.06. Акции заметно колебались в пределах 22.86 - 56.06, сравнение с 27.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Ethereum High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS Ethereum High Income ETF?

Самая низкая цена NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) за год составила 22.86. Сравнение с текущими 26.67 и 22.86 - 56.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NEHI?

В прошлом NEOS Ethereum High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.15 и -47.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.51 27.03
Годовой диапазон
22.86 56.06
Предыдущее закрытие
27.15
Open
27.02
Bid
26.67
Ask
26.97
Low
26.51
High
27.03
Объем
134
Дневное изменение
-1.77%
Месячное изменение
2.30%
6-месячное изменение
-14.24%
Годовое изменение
-47.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%