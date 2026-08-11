- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NEHI: NEOS Ethereum High Income ETF
Курс NEHI за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.51, а максимальная — 27.03.
Следите за динамикой NEOS Ethereum High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NEHI сегодня?
NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) сегодня оценивается на уровне 26.67. Инструмент торгуется в пределах 26.51 - 27.03, вчерашнее закрытие составило 27.15, а торговый объем достиг 134. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Ethereum High Income ETF?
NEOS Ethereum High Income ETF в настоящее время оценивается в 26.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.95% и USD. Отслеживайте движения NEHI на графике в реальном времени.
Как купить акции NEHI?
Вы можете купить акции NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) по текущей цене 26.67. Ордера обычно размещаются около 26.67 или 26.97, тогда как 134 и -1.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NEHI?
Инвестирование в NEOS Ethereum High Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.86 - 56.06 и текущей цены 26.67. Многие сравнивают 2.30% и -14.24% перед размещением ордеров на 26.67 или 26.97. Изучайте ежедневные изменения цены NEHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS Ethereum High Income ETF?
Самая высокая цена NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) за последний год составила 56.06. Акции заметно колебались в пределах 22.86 - 56.06, сравнение с 27.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Ethereum High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS Ethereum High Income ETF?
Самая низкая цена NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) за год составила 22.86. Сравнение с текущими 26.67 и 22.86 - 56.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NEHI?
В прошлом NEOS Ethereum High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.15 и -47.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.15
- Open
- 27.02
- Bid
- 26.67
- Ask
- 26.97
- Low
- 26.51
- High
- 27.03
- Объем
- 134
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- 2.30%
- 6-месячное изменение
- -14.24%
- Годовое изменение
- -47.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%