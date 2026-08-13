NEHI: NEOS Ethereum High Income ETF
今日NEHI汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点26.40和高点26.81进行交易。
关注NEOS Ethereum High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NEHI股票今天的价格是多少？
NEOS Ethereum High Income ETF股票今天的定价为26.66。它在26.40 - 26.81范围内交易，昨天的收盘价为26.67，交易量达到63。NEHI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Ethereum High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Ethereum High Income ETF目前的价值为26.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.97%和USD。实时查看图表以跟踪NEHI走势。
如何购买NEHI股票？
您可以以26.66的当前价格购买NEOS Ethereum High Income ETF股票。订单通常设置在26.66或26.96附近，而63和-0.30%显示市场活动。立即关注NEHI的实时图表更新。
如何投资NEHI股票？
投资NEOS Ethereum High Income ETF需要考虑年度范围22.86 - 56.06和当前价格26.66。许多人在以26.66或26.96下订单之前，会比较2.26%和。实时查看NEHI价格图表，了解每日变化。
NEOS Ethereum High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Ethereum High Income ETF的最高价格是56.06。在22.86 - 56.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Ethereum High Income ETF的绩效。
NEOS Ethereum High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Ethereum High Income ETF（NEHI）的最低价格为22.86。将其与当前的26.66和22.86 - 56.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEHI股票是什么时候拆分的？
NEOS Ethereum High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.67和-47.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.67
- 开盘价
- 26.74
- 卖价
- 26.66
- 买价
- 26.96
- 最低价
- 26.40
- 最高价
- 26.81
- 交易量
- 63
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- -14.28%
- 年变化
- -47.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%