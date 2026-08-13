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NEHI: NEOS Ethereum High Income ETF

26.66 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NEHI汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点26.40和高点26.81进行交易。

关注NEOS Ethereum High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NEHI股票今天的价格是多少？

NEOS Ethereum High Income ETF股票今天的定价为26.66。它在26.40 - 26.81范围内交易，昨天的收盘价为26.67，交易量达到63。NEHI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Ethereum High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Ethereum High Income ETF目前的价值为26.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.97%和USD。实时查看图表以跟踪NEHI走势。

如何购买NEHI股票？

您可以以26.66的当前价格购买NEOS Ethereum High Income ETF股票。订单通常设置在26.66或26.96附近，而63和-0.30%显示市场活动。立即关注NEHI的实时图表更新。

如何投资NEHI股票？

投资NEOS Ethereum High Income ETF需要考虑年度范围22.86 - 56.06和当前价格26.66。许多人在以26.66或26.96下订单之前，会比较2.26%和。实时查看NEHI价格图表，了解每日变化。

NEOS Ethereum High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Ethereum High Income ETF的最高价格是56.06。在22.86 - 56.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Ethereum High Income ETF的绩效。

NEOS Ethereum High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Ethereum High Income ETF（NEHI）的最低价格为22.86。将其与当前的26.66和22.86 - 56.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEHI股票是什么时候拆分的？

NEOS Ethereum High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.67和-47.97%中可见。

日范围
26.40 26.81
年范围
22.86 56.06
前一天收盘价
26.67
开盘价
26.74
卖价
26.66
买价
26.96
最低价
26.40
最高价
26.81
交易量
63
日变化
-0.04%
月变化
2.26%
6个月变化
-14.28%
年变化
-47.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%