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NEA: Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int
Курс NEA за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.37, а максимальная — 11.42.
Следите за динамикой Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NEA сегодня?
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int (NEA) сегодня оценивается на уровне 11.39. Инструмент торгуется в пределах 11.37 - 11.42, вчерашнее закрытие составило 11.42, а торговый объем достиг 421. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int?
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int в настоящее время оценивается в 11.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.83% и USD. Отслеживайте движения NEA на графике в реальном времени.
Как купить акции NEA?
Вы можете купить акции Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int (NEA) по текущей цене 11.39. Ордера обычно размещаются около 11.39 или 11.69, тогда как 421 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NEA?
Инвестирование в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int предполагает учет годового диапазона 10.76 - 11.90 и текущей цены 11.39. Многие сравнивают 0.80% и -3.72% перед размещением ордеров на 11.39 или 11.69. Изучайте ежедневные изменения цены NEA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int?
Самая высокая цена Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int (NEA) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 10.76 - 11.90, сравнение с 11.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int?
Самая низкая цена Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int (NEA) за год составила 10.76. Сравнение с текущими 11.39 и 10.76 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NEA?
В прошлом Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.42 и 3.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.42
- Open
- 11.42
- Bid
- 11.39
- Ask
- 11.69
- Low
- 11.37
- High
- 11.42
- Объем
- 421
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- -3.72%
- Годовое изменение
- 3.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%