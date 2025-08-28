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NEA: Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int

11.39 USD 0.03 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NEA за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.37, а максимальная — 11.42.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NEA сегодня?

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int (NEA) сегодня оценивается на уровне 11.39. Инструмент торгуется в пределах 11.37 - 11.42, вчерашнее закрытие составило 11.42, а торговый объем достиг 421. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int?

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int в настоящее время оценивается в 11.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.83% и USD. Отслеживайте движения NEA на графике в реальном времени.

Как купить акции NEA?

Вы можете купить акции Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int (NEA) по текущей цене 11.39. Ордера обычно размещаются около 11.39 или 11.69, тогда как 421 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NEA?

Инвестирование в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int предполагает учет годового диапазона 10.76 - 11.90 и текущей цены 11.39. Многие сравнивают 0.80% и -3.72% перед размещением ордеров на 11.39 или 11.69. Изучайте ежедневные изменения цены NEA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int?

Самая высокая цена Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int (NEA) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 10.76 - 11.90, сравнение с 11.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int?

Самая низкая цена Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int (NEA) за год составила 10.76. Сравнение с текущими 11.39 и 10.76 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NEA?

В прошлом Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.42 и 3.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.37 11.42
Годовой диапазон
10.76 11.90
Предыдущее закрытие
11.42
Open
11.42
Bid
11.39
Ask
11.69
Low
11.37
High
11.42
Объем
421
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
-3.72%
Годовое изменение
3.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%