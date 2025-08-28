NEA: Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int
今日NEA汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点11.34和高点11.41进行交易。
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- Nuveen Amt-Free Muni Income Fund stock hits 52-week high at $11.83
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- Nuveen Amt-Free Muni. Income Fund stock hits 52-week high at $11.76
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- XMPT: ETF Fund-Of-Funds Exposure To Muni CEFs (BATS:XMPT)
常见问题解答
NEA股票今天的价格是多少？
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票今天的定价为11.36。它在11.34 - 11.41范围内交易，昨天的收盘价为11.39，交易量达到543。NEA的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票是否支付股息？
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int目前的价值为11.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.56%和USD。实时查看图表以跟踪NEA走势。
如何购买NEA股票？
您可以以11.36的当前价格购买Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票。订单通常设置在11.36或11.66附近，而543和-0.35%显示市场活动。立即关注NEA的实时图表更新。
如何投资NEA股票？
投资Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int需要考虑年度范围10.76 - 11.90和当前价格11.36。许多人在以11.36或11.66下订单之前，会比较0.53%和。实时查看NEA价格图表，了解每日变化。
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int的最高价格是11.90。在10.76 - 11.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int的绩效。
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票的最低价格是多少？
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int（NEA）的最低价格为10.76。将其与当前的11.36和10.76 - 11.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEA股票是什么时候拆分的？
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.39和3.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.39
- 开盘价
- 11.40
- 卖价
- 11.36
- 买价
- 11.66
- 最低价
- 11.34
- 最高价
- 11.41
- 交易量
- 543
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 0.53%
- 6个月变化
- -3.97%
- 年变化
- 3.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%