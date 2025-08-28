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NEA: Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int

11.36 USD 0.03 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NEA汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点11.34和高点11.41进行交易。

关注Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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NEA新闻

常见问题解答

NEA股票今天的价格是多少？

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票今天的定价为11.36。它在11.34 - 11.41范围内交易，昨天的收盘价为11.39，交易量达到543。NEA的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票是否支付股息？

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int目前的价值为11.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.56%和USD。实时查看图表以跟踪NEA走势。

如何购买NEA股票？

您可以以11.36的当前价格购买Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票。订单通常设置在11.36或11.66附近，而543和-0.35%显示市场活动。立即关注NEA的实时图表更新。

如何投资NEA股票？

投资Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int需要考虑年度范围10.76 - 11.90和当前价格11.36。许多人在以11.36或11.66下订单之前，会比较0.53%和。实时查看NEA价格图表，了解每日变化。

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int的最高价格是11.90。在10.76 - 11.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int的绩效。

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int股票的最低价格是多少？

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int（NEA）的最低价格为10.76。将其与当前的11.36和10.76 - 11.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEA股票是什么时候拆分的？

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Beneficial Int历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.39和3.56%中可见。

日范围
11.34 11.41
年范围
10.76 11.90
前一天收盘价
11.39
开盘价
11.40
卖价
11.36
买价
11.66
最低价
11.34
最高价
11.41
交易量
543
日变化
-0.26%
月变化
0.53%
6个月变化
-3.97%
年变化
3.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%