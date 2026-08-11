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NDOW: Anydrus Advantage ETF
Курс NDOW за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.36, а максимальная — 29.38.
Следите за динамикой Anydrus Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NDOW сегодня?
Anydrus Advantage ETF (NDOW) сегодня оценивается на уровне 29.38. Инструмент торгуется в пределах 29.36 - 29.38, вчерашнее закрытие составило 29.30, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NDOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Anydrus Advantage ETF?
Anydrus Advantage ETF в настоящее время оценивается в 29.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.33% и USD. Отслеживайте движения NDOW на графике в реальном времени.
Как купить акции NDOW?
Вы можете купить акции Anydrus Advantage ETF (NDOW) по текущей цене 29.38. Ордера обычно размещаются около 29.38 или 29.68, тогда как 3 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NDOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NDOW?
Инвестирование в Anydrus Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 26.97 - 30.05 и текущей цены 29.38. Многие сравнивают 1.38% и 2.26% перед размещением ордеров на 29.38 или 29.68. Изучайте ежедневные изменения цены NDOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Anydrus Advantage ETF?
Самая высокая цена Anydrus Advantage ETF (NDOW) за последний год составила 30.05. Акции заметно колебались в пределах 26.97 - 30.05, сравнение с 29.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Anydrus Advantage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Anydrus Advantage ETF?
Самая низкая цена Anydrus Advantage ETF (NDOW) за год составила 26.97. Сравнение с текущими 29.38 и 26.97 - 30.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NDOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NDOW?
В прошлом Anydrus Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.30 и 2.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.30
- Open
- 29.36
- Bid
- 29.38
- Ask
- 29.68
- Low
- 29.36
- High
- 29.38
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 2.26%
- Годовое изменение
- 2.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%