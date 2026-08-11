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NDOW: Anydrus Advantage ETF

29.38 USD 0.08 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NDOW за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.36, а максимальная — 29.38.

Следите за динамикой Anydrus Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NDOW сегодня?

Anydrus Advantage ETF (NDOW) сегодня оценивается на уровне 29.38. Инструмент торгуется в пределах 29.36 - 29.38, вчерашнее закрытие составило 29.30, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NDOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Anydrus Advantage ETF?

Anydrus Advantage ETF в настоящее время оценивается в 29.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.33% и USD. Отслеживайте движения NDOW на графике в реальном времени.

Как купить акции NDOW?

Вы можете купить акции Anydrus Advantage ETF (NDOW) по текущей цене 29.38. Ордера обычно размещаются около 29.38 или 29.68, тогда как 3 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NDOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NDOW?

Инвестирование в Anydrus Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 26.97 - 30.05 и текущей цены 29.38. Многие сравнивают 1.38% и 2.26% перед размещением ордеров на 29.38 или 29.68. Изучайте ежедневные изменения цены NDOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Anydrus Advantage ETF?

Самая высокая цена Anydrus Advantage ETF (NDOW) за последний год составила 30.05. Акции заметно колебались в пределах 26.97 - 30.05, сравнение с 29.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Anydrus Advantage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Anydrus Advantage ETF?

Самая низкая цена Anydrus Advantage ETF (NDOW) за год составила 26.97. Сравнение с текущими 29.38 и 26.97 - 30.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NDOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NDOW?

В прошлом Anydrus Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.30 и 2.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.36 29.38
Годовой диапазон
26.97 30.05
Предыдущее закрытие
29.30
Open
29.36
Bid
29.38
Ask
29.68
Low
29.36
High
29.38
Объем
3
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
1.38%
6-месячное изменение
2.26%
Годовое изменение
2.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%