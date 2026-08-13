NDOW: Anydrus Advantage ETF
今日NDOW汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点29.38和高点29.41进行交易。
关注Anydrus Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NDOW股票今天的价格是多少？
Anydrus Advantage ETF股票今天的定价为29.39。它在29.38 - 29.41范围内交易，昨天的收盘价为29.38，交易量达到4。NDOW的实时价格图表显示了这些更新。
Anydrus Advantage ETF股票是否支付股息？
Anydrus Advantage ETF目前的价值为29.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.37%和USD。实时查看图表以跟踪NDOW走势。
如何购买NDOW股票？
您可以以29.39的当前价格购买Anydrus Advantage ETF股票。订单通常设置在29.39或29.69附近，而4和-0.07%显示市场活动。立即关注NDOW的实时图表更新。
如何投资NDOW股票？
投资Anydrus Advantage ETF需要考虑年度范围26.97 - 30.05和当前价格29.39。许多人在以29.39或29.69下订单之前，会比较1.41%和。实时查看NDOW价格图表，了解每日变化。
Anydrus Advantage ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Anydrus Advantage ETF的最高价格是30.05。在26.97 - 30.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Anydrus Advantage ETF的绩效。
Anydrus Advantage ETF股票的最低价格是多少？
Anydrus Advantage ETF（NDOW）的最低价格为26.97。将其与当前的29.39和26.97 - 30.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NDOW股票是什么时候拆分的？
Anydrus Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.38和2.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.38
- 开盘价
- 29.41
- 卖价
- 29.39
- 买价
- 29.69
- 最低价
- 29.38
- 最高价
- 29.41
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 2.30%
- 年变化
- 2.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%