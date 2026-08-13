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NDOW: Anydrus Advantage ETF

29.39 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NDOW汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点29.38和高点29.41进行交易。

关注Anydrus Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NDOW股票今天的价格是多少？

Anydrus Advantage ETF股票今天的定价为29.39。它在29.38 - 29.41范围内交易，昨天的收盘价为29.38，交易量达到4。NDOW的实时价格图表显示了这些更新。

Anydrus Advantage ETF股票是否支付股息？

Anydrus Advantage ETF目前的价值为29.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.37%和USD。实时查看图表以跟踪NDOW走势。

如何购买NDOW股票？

您可以以29.39的当前价格购买Anydrus Advantage ETF股票。订单通常设置在29.39或29.69附近，而4和-0.07%显示市场活动。立即关注NDOW的实时图表更新。

如何投资NDOW股票？

投资Anydrus Advantage ETF需要考虑年度范围26.97 - 30.05和当前价格29.39。许多人在以29.39或29.69下订单之前，会比较1.41%和。实时查看NDOW价格图表，了解每日变化。

Anydrus Advantage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Anydrus Advantage ETF的最高价格是30.05。在26.97 - 30.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Anydrus Advantage ETF的绩效。

Anydrus Advantage ETF股票的最低价格是多少？

Anydrus Advantage ETF（NDOW）的最低价格为26.97。将其与当前的29.39和26.97 - 30.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NDOW股票是什么时候拆分的？

Anydrus Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.38和2.37%中可见。

日范围
29.38 29.41
年范围
26.97 30.05
前一天收盘价
29.38
开盘价
29.41
卖价
29.39
买价
29.69
最低价
29.38
最高价
29.41
交易量
4
日变化
0.03%
月变化
1.41%
6个月变化
2.30%
年变化
2.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%