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NDIA: Global X Funds Global X India Active ETF

27.73 USD 0.27 (0.96%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NDIA за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.73, а максимальная — 27.75.

Следите за динамикой Global X Funds Global X India Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NDIA сегодня?

Global X Funds Global X India Active ETF (NDIA) сегодня оценивается на уровне 27.73. Инструмент торгуется в пределах 27.73 - 27.75, вчерашнее закрытие составило 28.00, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NDIA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X India Active ETF?

Global X Funds Global X India Active ETF в настоящее время оценивается в 27.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.74% и USD. Отслеживайте движения NDIA на графике в реальном времени.

Как купить акции NDIA?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X India Active ETF (NDIA) по текущей цене 27.73. Ордера обычно размещаются около 27.73 или 28.03, тогда как 3 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NDIA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NDIA?

Инвестирование в Global X Funds Global X India Active ETF предполагает учет годового диапазона 25.04 - 29.69 и текущей цены 27.73. Многие сравнивают 0.04% и -3.04% перед размещением ордеров на 27.73 или 28.03. Изучайте ежедневные изменения цены NDIA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X India Active ETF?

Самая высокая цена Global X Funds Global X India Active ETF (NDIA) за последний год составила 29.69. Акции заметно колебались в пределах 25.04 - 29.69, сравнение с 28.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X India Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X India Active ETF?

Самая низкая цена Global X Funds Global X India Active ETF (NDIA) за год составила 25.04. Сравнение с текущими 27.73 и 25.04 - 29.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NDIA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NDIA?

В прошлом Global X Funds Global X India Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.00 и -4.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.73 27.75
Годовой диапазон
25.04 29.69
Предыдущее закрытие
28.00
Open
27.75
Bid
27.73
Ask
28.03
Low
27.73
High
27.75
Объем
3
Дневное изменение
-0.96%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.04%
Годовое изменение
-4.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%