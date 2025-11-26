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NDIA: Global X Funds Global X India Active ETF
Курс NDIA за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.73, а максимальная — 27.75.
Следите за динамикой Global X Funds Global X India Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NDIA сегодня?
Global X Funds Global X India Active ETF (NDIA) сегодня оценивается на уровне 27.73. Инструмент торгуется в пределах 27.73 - 27.75, вчерашнее закрытие составило 28.00, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NDIA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X India Active ETF?
Global X Funds Global X India Active ETF в настоящее время оценивается в 27.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.74% и USD. Отслеживайте движения NDIA на графике в реальном времени.
Как купить акции NDIA?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X India Active ETF (NDIA) по текущей цене 27.73. Ордера обычно размещаются около 27.73 или 28.03, тогда как 3 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NDIA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NDIA?
Инвестирование в Global X Funds Global X India Active ETF предполагает учет годового диапазона 25.04 - 29.69 и текущей цены 27.73. Многие сравнивают 0.04% и -3.04% перед размещением ордеров на 27.73 или 28.03. Изучайте ежедневные изменения цены NDIA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X India Active ETF?
Самая высокая цена Global X Funds Global X India Active ETF (NDIA) за последний год составила 29.69. Акции заметно колебались в пределах 25.04 - 29.69, сравнение с 28.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X India Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X India Active ETF?
Самая низкая цена Global X Funds Global X India Active ETF (NDIA) за год составила 25.04. Сравнение с текущими 27.73 и 25.04 - 29.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NDIA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NDIA?
В прошлом Global X Funds Global X India Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.00 и -4.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.00
- Open
- 27.75
- Bid
- 27.73
- Ask
- 28.03
- Low
- 27.73
- High
- 27.75
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -3.04%
- Годовое изменение
- -4.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%