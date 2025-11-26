NDIA: Global X Funds Global X India Active ETF
今日NDIA汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点27.59和高点27.76进行交易。
关注Global X Funds Global X India Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NDIA新闻
常见问题解答
NDIA股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X India Active ETF股票今天的定价为27.59。它在27.59 - 27.76范围内交易，昨天的收盘价为27.73，交易量达到14。NDIA的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X India Active ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X India Active ETF目前的价值为27.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.22%和USD。实时查看图表以跟踪NDIA走势。
如何购买NDIA股票？
您可以以27.59的当前价格购买Global X Funds Global X India Active ETF股票。订单通常设置在27.59或27.89附近，而14和-0.61%显示市场活动。立即关注NDIA的实时图表更新。
如何投资NDIA股票？
投资Global X Funds Global X India Active ETF需要考虑年度范围25.04 - 29.69和当前价格27.59。许多人在以27.59或27.89下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看NDIA价格图表，了解每日变化。
Global X Funds Global X India Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Funds Global X India Active ETF的最高价格是29.69。在25.04 - 29.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X India Active ETF的绩效。
Global X Funds Global X India Active ETF股票的最低价格是多少？
Global X Funds Global X India Active ETF（NDIA）的最低价格为25.04。将其与当前的27.59和25.04 - 29.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NDIA股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X India Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.73和-5.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.73
- 开盘价
- 27.76
- 卖价
- 27.59
- 买价
- 27.89
- 最低价
- 27.59
- 最高价
- 27.76
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- -3.53%
- 年变化
- -5.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%