NDIA股票今天的价格是多少？ Global X Funds Global X India Active ETF股票今天的定价为27.59。它在27.59 - 27.76范围内交易，昨天的收盘价为27.73，交易量达到14。NDIA的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X India Active ETF股票是否支付股息？ Global X Funds Global X India Active ETF目前的价值为27.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.22%和USD。实时查看图表以跟踪NDIA走势。

如何购买NDIA股票？ 您可以以27.59的当前价格购买Global X Funds Global X India Active ETF股票。订单通常设置在27.59或27.89附近，而14和-0.61%显示市场活动。立即关注NDIA的实时图表更新。

如何投资NDIA股票？ 投资Global X Funds Global X India Active ETF需要考虑年度范围25.04 - 29.69和当前价格27.59。许多人在以27.59或27.89下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看NDIA价格图表，了解每日变化。

Global X Funds Global X India Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X Funds Global X India Active ETF的最高价格是29.69。在25.04 - 29.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X India Active ETF的绩效。

Global X Funds Global X India Active ETF股票的最低价格是多少？ Global X Funds Global X India Active ETF（NDIA）的最低价格为25.04。将其与当前的27.59和25.04 - 29.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NDIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。