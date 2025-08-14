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NCV: Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In

17.32 USD 0.09 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NCV за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.20, а максимальная — 17.37.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NCV сегодня?

Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In (NCV) сегодня оценивается на уровне 17.32. Инструмент торгуется в пределах 17.20 - 17.37, вчерашнее закрытие составило 17.23, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In?

Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In в настоящее время оценивается в 17.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.82% и USD. Отслеживайте движения NCV на графике в реальном времени.

Как купить акции NCV?

Вы можете купить акции Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In (NCV) по текущей цене 17.32. Ордера обычно размещаются около 17.32 или 17.62, тогда как 294 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NCV?

Инвестирование в Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In предполагает учет годового диапазона 14.46 - 17.65 и текущей цены 17.32. Многие сравнивают 2.55% и 6.45% перед размещением ордеров на 17.32 или 17.62. Изучайте ежедневные изменения цены NCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In?

Самая высокая цена Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In (NCV) за последний год составила 17.65. Акции заметно колебались в пределах 14.46 - 17.65, сравнение с 17.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In?

Самая низкая цена Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In (NCV) за год составила 14.46. Сравнение с текущими 17.32 и 14.46 - 17.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NCV?

В прошлом Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.23 и 17.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.20 17.37
Годовой диапазон
14.46 17.65
Предыдущее закрытие
17.23
Open
17.23
Bid
17.32
Ask
17.62
Low
17.20
High
17.37
Объем
294
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
6.45%
Годовое изменение
17.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%