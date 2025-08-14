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NCV: Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In
Курс NCV за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.20, а максимальная — 17.37.
Следите за динамикой Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NCV
- NIE: This Convertible CEF Is Worth A Test Drive (NYSE:NIE)
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- NCV CEF: Dividend Coverage Improved But High Interest Rates Threaten Growth (NYSE:NCV)
- CHI: Inflation Still A Problem; This CEF Should Outperform Traditional Bonds In Real Terms
- AVK: This CEF Offers A Better Way To Invest In Bonds Than Most Other Funds (NYSE:AVK)
- Virtus Convertible & Income Fund's Preferred Stock: Yield Of 6.5% With "A" Credit Rating
- CHI: A Fully Covered 10.85% Yielding CEF Trading At A Reasonable Price
- NCV: Declining Payouts And Limited NAV Growth (NYSE:NCV)
- CCD: Improved Valuation Strengthens Thesis (NASDAQ:CCD)
- Stability And Profitability: What NCV.PR.A Hides With Over 6.5% Current Yield (NYSE:NCV)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NCV сегодня?
Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In (NCV) сегодня оценивается на уровне 17.32. Инструмент торгуется в пределах 17.20 - 17.37, вчерашнее закрытие составило 17.23, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In?
Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In в настоящее время оценивается в 17.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.82% и USD. Отслеживайте движения NCV на графике в реальном времени.
Как купить акции NCV?
Вы можете купить акции Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In (NCV) по текущей цене 17.32. Ордера обычно размещаются около 17.32 или 17.62, тогда как 294 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NCV?
Инвестирование в Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In предполагает учет годового диапазона 14.46 - 17.65 и текущей цены 17.32. Многие сравнивают 2.55% и 6.45% перед размещением ордеров на 17.32 или 17.62. Изучайте ежедневные изменения цены NCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In?
Самая высокая цена Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In (NCV) за последний год составила 17.65. Акции заметно колебались в пределах 14.46 - 17.65, сравнение с 17.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In?
Самая низкая цена Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In (NCV) за год составила 14.46. Сравнение с текущими 17.32 и 14.46 - 17.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NCV?
В прошлом Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial In проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.23 и 17.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.23
- Open
- 17.23
- Bid
- 17.32
- Ask
- 17.62
- Low
- 17.20
- High
- 17.37
- Объем
- 294
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 6.45%
- Годовое изменение
- 17.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%