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NCT: Intercont (Cayman) Ltd
Курс NCT за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.48, а максимальная — 3.77.
Следите за динамикой Intercont (Cayman) Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NCT сегодня?
Intercont (Cayman) Ltd (NCT) сегодня оценивается на уровне 3.54. Инструмент торгуется в пределах 3.48 - 3.77, вчерашнее закрытие составило 3.50, а торговый объем достиг 523. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Intercont (Cayman) Ltd?
Intercont (Cayman) Ltd в настоящее время оценивается в 3.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1632.75% и USD. Отслеживайте движения NCT на графике в реальном времени.
Как купить акции NCT?
Вы можете купить акции Intercont (Cayman) Ltd (NCT) по текущей цене 3.54. Ордера обычно размещаются около 3.54 или 3.84, тогда как 523 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NCT?
Инвестирование в Intercont (Cayman) Ltd предполагает учет годового диапазона 0.06 - 5.92 и текущей цены 3.54. Многие сравнивают 2.91% и 1813.51% перед размещением ордеров на 3.54 или 3.84. Изучайте ежедневные изменения цены NCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Intercont (Cayman) Ltd?
Самая высокая цена Intercont (Cayman) Ltd (NCT) за последний год составила 5.92. Акции заметно колебались в пределах 0.06 - 5.92, сравнение с 3.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Intercont (Cayman) Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Intercont (Cayman) Ltd?
Самая низкая цена Intercont (Cayman) Ltd (NCT) за год составила 0.06. Сравнение с текущими 3.54 и 0.06 - 5.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NCT?
В прошлом Intercont (Cayman) Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.50 и 1632.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.50
- Open
- 3.49
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- Low
- 3.48
- High
- 3.77
- Объем
- 523
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 2.91%
- 6-месячное изменение
- 1813.51%
- Годовое изменение
- 1632.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%