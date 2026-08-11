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NCT: Intercont (Cayman) Ltd

3.54 USD 0.04 (1.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NCT за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.48, а максимальная — 3.77.

Следите за динамикой Intercont (Cayman) Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NCT сегодня?

Intercont (Cayman) Ltd (NCT) сегодня оценивается на уровне 3.54. Инструмент торгуется в пределах 3.48 - 3.77, вчерашнее закрытие составило 3.50, а торговый объем достиг 523. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Intercont (Cayman) Ltd?

Intercont (Cayman) Ltd в настоящее время оценивается в 3.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1632.75% и USD. Отслеживайте движения NCT на графике в реальном времени.

Как купить акции NCT?

Вы можете купить акции Intercont (Cayman) Ltd (NCT) по текущей цене 3.54. Ордера обычно размещаются около 3.54 или 3.84, тогда как 523 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NCT?

Инвестирование в Intercont (Cayman) Ltd предполагает учет годового диапазона 0.06 - 5.92 и текущей цены 3.54. Многие сравнивают 2.91% и 1813.51% перед размещением ордеров на 3.54 или 3.84. Изучайте ежедневные изменения цены NCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Intercont (Cayman) Ltd?

Самая высокая цена Intercont (Cayman) Ltd (NCT) за последний год составила 5.92. Акции заметно колебались в пределах 0.06 - 5.92, сравнение с 3.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Intercont (Cayman) Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Intercont (Cayman) Ltd?

Самая низкая цена Intercont (Cayman) Ltd (NCT) за год составила 0.06. Сравнение с текущими 3.54 и 0.06 - 5.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NCT?

В прошлом Intercont (Cayman) Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.50 и 1632.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.48 3.77
Годовой диапазон
0.06 5.92
Предыдущее закрытие
3.50
Open
3.49
Bid
3.54
Ask
3.84
Low
3.48
High
3.77
Объем
523
Дневное изменение
1.14%
Месячное изменение
2.91%
6-месячное изменение
1813.51%
Годовое изменение
1632.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%