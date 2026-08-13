NCT: Intercont (Cayman) Ltd
今日NCT汇率已更改1.69%。当日，交易品种以低点3.47和高点3.94进行交易。
关注Intercont (Cayman) Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NCT股票今天的价格是多少？
Intercont (Cayman) Ltd股票今天的定价为3.60。它在3.47 - 3.94范围内交易，昨天的收盘价为3.54，交易量达到948。NCT的实时价格图表显示了这些更新。
Intercont (Cayman) Ltd股票是否支付股息？
Intercont (Cayman) Ltd目前的价值为3.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1662.11%和USD。实时查看图表以跟踪NCT走势。
如何购买NCT股票？
您可以以3.60的当前价格购买Intercont (Cayman) Ltd股票。订单通常设置在3.60或3.90附近，而948和0.56%显示市场活动。立即关注NCT的实时图表更新。
如何投资NCT股票？
投资Intercont (Cayman) Ltd需要考虑年度范围0.06 - 5.92和当前价格3.60。许多人在以3.60或3.90下订单之前，会比较4.65%和。实时查看NCT价格图表，了解每日变化。
Intercont (Cayman) Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Intercont (Cayman) Ltd的最高价格是5.92。在0.06 - 5.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Intercont (Cayman) Ltd的绩效。
Intercont (Cayman) Ltd股票的最低价格是多少？
Intercont (Cayman) Ltd（NCT）的最低价格为0.06。将其与当前的3.60和0.06 - 5.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NCT股票是什么时候拆分的？
Intercont (Cayman) Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.54和1662.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.54
- 开盘价
- 3.58
- 卖价
- 3.60
- 买价
- 3.90
- 最低价
- 3.47
- 最高价
- 3.94
- 交易量
- 948
- 日变化
- 1.69%
- 月变化
- 4.65%
- 6个月变化
- 1845.95%
- 年变化
- 1662.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%