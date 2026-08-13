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NCT: Intercont (Cayman) Ltd

3.60 USD 0.06 (1.69%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NCT汇率已更改1.69%。当日，交易品种以低点3.47和高点3.94进行交易。

关注Intercont (Cayman) Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NCT股票今天的价格是多少？

Intercont (Cayman) Ltd股票今天的定价为3.60。它在3.47 - 3.94范围内交易，昨天的收盘价为3.54，交易量达到948。NCT的实时价格图表显示了这些更新。

Intercont (Cayman) Ltd股票是否支付股息？

Intercont (Cayman) Ltd目前的价值为3.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1662.11%和USD。实时查看图表以跟踪NCT走势。

如何购买NCT股票？

您可以以3.60的当前价格购买Intercont (Cayman) Ltd股票。订单通常设置在3.60或3.90附近，而948和0.56%显示市场活动。立即关注NCT的实时图表更新。

如何投资NCT股票？

投资Intercont (Cayman) Ltd需要考虑年度范围0.06 - 5.92和当前价格3.60。许多人在以3.60或3.90下订单之前，会比较4.65%和。实时查看NCT价格图表，了解每日变化。

Intercont (Cayman) Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Intercont (Cayman) Ltd的最高价格是5.92。在0.06 - 5.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Intercont (Cayman) Ltd的绩效。

Intercont (Cayman) Ltd股票的最低价格是多少？

Intercont (Cayman) Ltd（NCT）的最低价格为0.06。将其与当前的3.60和0.06 - 5.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NCT股票是什么时候拆分的？

Intercont (Cayman) Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.54和1662.11%中可见。

日范围
3.47 3.94
年范围
0.06 5.92
前一天收盘价
3.54
开盘价
3.58
卖价
3.60
买价
3.90
最低价
3.47
最高价
3.94
交易量
948
日变化
1.69%
月变化
4.65%
6个月变化
1845.95%
年变化
1662.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%