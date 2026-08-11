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NCPB: Nuveen Core Plus Bond ETF

24.54 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NCPB за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.53, а максимальная — 24.59.

Следите за динамикой Nuveen Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NCPB сегодня?

Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) сегодня оценивается на уровне 24.54. Инструмент торгуется в пределах 24.53 - 24.59, вчерашнее закрытие составило 24.58, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCPB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Core Plus Bond ETF?

Nuveen Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.76% и USD. Отслеживайте движения NCPB на графике в реальном времени.

Как купить акции NCPB?

Вы можете купить акции Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) по текущей цене 24.54. Ордера обычно размещаются около 24.54 или 24.84, тогда как 5 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCPB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NCPB?

Инвестирование в Nuveen Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.50 - 25.66 и текущей цены 24.54. Многие сравнивают 0.08% и -3.50% перед размещением ордеров на 24.54 или 24.84. Изучайте ежедневные изменения цены NCPB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Core Plus Bond ETF?

Самая высокая цена Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) за последний год составила 25.66. Акции заметно колебались в пределах 24.50 - 25.66, сравнение с 24.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Core Plus Bond ETF?

Самая низкая цена Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) за год составила 24.50. Сравнение с текущими 24.54 и 24.50 - 25.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCPB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NCPB?

В прошлом Nuveen Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.58 и -1.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.53 24.59
Годовой диапазон
24.50 25.66
Предыдущее закрытие
24.58
Open
24.57
Bid
24.54
Ask
24.84
Low
24.53
High
24.59
Объем
5
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-3.50%
Годовое изменение
-1.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%