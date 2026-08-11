- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NCPB: Nuveen Core Plus Bond ETF
Курс NCPB за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.53, а максимальная — 24.59.
Следите за динамикой Nuveen Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NCPB сегодня?
Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) сегодня оценивается на уровне 24.54. Инструмент торгуется в пределах 24.53 - 24.59, вчерашнее закрытие составило 24.58, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCPB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Core Plus Bond ETF?
Nuveen Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.76% и USD. Отслеживайте движения NCPB на графике в реальном времени.
Как купить акции NCPB?
Вы можете купить акции Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) по текущей цене 24.54. Ордера обычно размещаются около 24.54 или 24.84, тогда как 5 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCPB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NCPB?
Инвестирование в Nuveen Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.50 - 25.66 и текущей цены 24.54. Многие сравнивают 0.08% и -3.50% перед размещением ордеров на 24.54 или 24.84. Изучайте ежедневные изменения цены NCPB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Core Plus Bond ETF?
Самая высокая цена Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) за последний год составила 25.66. Акции заметно колебались в пределах 24.50 - 25.66, сравнение с 24.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Core Plus Bond ETF?
Самая низкая цена Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) за год составила 24.50. Сравнение с текущими 24.54 и 24.50 - 25.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCPB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NCPB?
В прошлом Nuveen Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.58 и -1.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.58
- Open
- 24.57
- Bid
- 24.54
- Ask
- 24.84
- Low
- 24.53
- High
- 24.59
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -3.50%
- Годовое изменение
- -1.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%