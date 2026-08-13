NCPB: Nuveen Core Plus Bond ETF
今日NCPB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.55和高点24.55进行交易。
关注Nuveen Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NCPB股票今天的价格是多少？
Nuveen Core Plus Bond ETF股票今天的定价为24.55。它在24.55 - 24.55范围内交易，昨天的收盘价为24.54，交易量达到1。NCPB的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？
Nuveen Core Plus Bond ETF目前的价值为24.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.72%和USD。实时查看图表以跟踪NCPB走势。
如何购买NCPB股票？
您可以以24.55的当前价格购买Nuveen Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在24.55或24.85附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NCPB的实时图表更新。
如何投资NCPB股票？
投资Nuveen Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围24.50 - 25.66和当前价格24.55。许多人在以24.55或24.85下订单之前，会比较0.12%和。实时查看NCPB价格图表，了解每日变化。
Nuveen Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Core Plus Bond ETF的最高价格是25.66。在24.50 - 25.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Core Plus Bond ETF的绩效。
Nuveen Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen Core Plus Bond ETF（NCPB）的最低价格为24.50。将其与当前的24.55和24.50 - 25.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NCPB股票是什么时候拆分的？
Nuveen Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.54和-1.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.54
- 开盘价
- 24.55
- 卖价
- 24.55
- 买价
- 24.85
- 最低价
- 24.55
- 最高价
- 24.55
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -3.46%
- 年变化
- -1.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%