Валюты / NCIQ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NCIQ
31.9400 USD 0.3000 (0.95%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCIQ за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.4800, а максимальная — 32.3400.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
31.4800 32.3400
Годовой диапазон
18.9700 33.5100
- Предыдущее закрытие
- 31.6400
- Open
- 31.7300
- Bid
- 31.9400
- Ask
- 31.9430
- Low
- 31.4800
- High
- 32.3400
- Объем
- 114
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 6.25%
- 6-месячное изменение
- 49.67%
- Годовое изменение
- 21.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.