Währungen / NCIQ
NCIQ
31.7200 USD 0.4600 (1.43%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCIQ hat sich für heute um -1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.7200 bis zu einem Hoch von 31.9721 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.7200 31.9721
Jahresspanne
18.9700 33.5100
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.1800
- Eröffnung
- 31.9700
- Bid
- 31.7200
- Ask
- 31.7230
- Tief
- 31.7200
- Hoch
- 31.9721
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -1.43%
- Monatsänderung
- 5.52%
- 6-Monatsänderung
- 48.64%
- Jahresänderung
- 20.61%
