NCIQ
31.5700 USD 0.6100 (1.90%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NCIQ ha avuto una variazione del -1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.5700 e ad un massimo di 31.9721.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.5700 31.9721
Intervallo Annuale
18.9700 33.5100
- Chiusura Precedente
- 32.1800
- Apertura
- 31.9700
- Bid
- 31.5700
- Ask
- 31.5730
- Minimo
- 31.5700
- Massimo
- 31.9721
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- -1.90%
- Variazione Mensile
- 5.02%
- Variazione Semestrale
- 47.94%
- Variazione Annuale
- 20.04%
21 settembre, domenica