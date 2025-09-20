CotationsSections
Devises / NCIQ
Retour à Actions

NCIQ

31.5700 USD 0.6100 (1.90%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NCIQ a changé de -1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.5700 et à un maximum de 31.9721.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
31.5700 31.9721
Range Annuel
18.9700 33.5100
Clôture Précédente
32.1800
Ouverture
31.9700
Bid
31.5700
Ask
31.5730
Plus Bas
31.5700
Plus Haut
31.9721
Volume
64
Changement quotidien
-1.90%
Changement Mensuel
5.02%
Changement à 6 Mois
47.94%
Changement Annuel
20.04%
20 septembre, samedi