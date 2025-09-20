Devises / NCIQ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NCIQ
31.5700 USD 0.6100 (1.90%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NCIQ a changé de -1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.5700 et à un maximum de 31.9721.
Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
31.5700 31.9721
Range Annuel
18.9700 33.5100
- Clôture Précédente
- 32.1800
- Ouverture
- 31.9700
- Bid
- 31.5700
- Ask
- 31.5730
- Plus Bas
- 31.5700
- Plus Haut
- 31.9721
- Volume
- 64
- Changement quotidien
- -1.90%
- Changement Mensuel
- 5.02%
- Changement à 6 Mois
- 47.94%
- Changement Annuel
- 20.04%
20 septembre, samedi