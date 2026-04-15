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NCA: Nuveen California Municipal Value Fund
Курс NCA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.11, а максимальная — 9.17.
Следите за динамикой Nuveen California Municipal Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NCA сегодня?
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) сегодня оценивается на уровне 9.12. Инструмент торгуется в пределах 9.11 - 9.17, вчерашнее закрытие составило 9.12, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen California Municipal Value Fund?
Nuveen California Municipal Value Fund в настоящее время оценивается в 9.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.53% и USD. Отслеживайте движения NCA на графике в реальном времени.
Как купить акции NCA?
Вы можете купить акции Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) по текущей цене 9.12. Ордера обычно размещаются около 9.12 или 9.42, тогда как 57 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NCA?
Инвестирование в Nuveen California Municipal Value Fund предполагает учет годового диапазона 8.71 - 9.80 и текущей цены 9.12. Многие сравнивают 1.33% и -4.00% перед размещением ордеров на 9.12 или 9.42. Изучайте ежедневные изменения цены NCA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen California Municipal Value Fund?
Самая высокая цена Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) за последний год составила 9.80. Акции заметно колебались в пределах 8.71 - 9.80, сравнение с 9.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen California Municipal Value Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen California Municipal Value Fund?
Самая низкая цена Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) за год составила 8.71. Сравнение с текущими 9.12 и 8.71 - 9.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NCA?
В прошлом Nuveen California Municipal Value Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.12 и 1.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.12
- Open
- 9.13
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Low
- 9.11
- High
- 9.17
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- -4.00%
- Годовое изменение
- 1.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%