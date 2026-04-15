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NCA: Nuveen California Municipal Value Fund

9.12 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NCA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.11, а максимальная — 9.17.

Следите за динамикой Nuveen California Municipal Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NCA сегодня?

Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) сегодня оценивается на уровне 9.12. Инструмент торгуется в пределах 9.11 - 9.17, вчерашнее закрытие составило 9.12, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NCA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen California Municipal Value Fund?

Nuveen California Municipal Value Fund в настоящее время оценивается в 9.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.53% и USD. Отслеживайте движения NCA на графике в реальном времени.

Как купить акции NCA?

Вы можете купить акции Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) по текущей цене 9.12. Ордера обычно размещаются около 9.12 или 9.42, тогда как 57 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NCA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NCA?

Инвестирование в Nuveen California Municipal Value Fund предполагает учет годового диапазона 8.71 - 9.80 и текущей цены 9.12. Многие сравнивают 1.33% и -4.00% перед размещением ордеров на 9.12 или 9.42. Изучайте ежедневные изменения цены NCA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen California Municipal Value Fund?

Самая высокая цена Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) за последний год составила 9.80. Акции заметно колебались в пределах 8.71 - 9.80, сравнение с 9.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen California Municipal Value Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen California Municipal Value Fund?

Самая низкая цена Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) за год составила 8.71. Сравнение с текущими 9.12 и 8.71 - 9.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NCA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NCA?

В прошлом Nuveen California Municipal Value Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.12 и 1.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.11 9.17
Годовой диапазон
8.71 9.80
Предыдущее закрытие
9.12
Open
9.13
Bid
9.12
Ask
9.42
Low
9.11
High
9.17
Объем
57
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.33%
6-месячное изменение
-4.00%
Годовое изменение
1.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%