NCA: 纽文加州市政价值基金
今日NCA汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点9.15和高点9.17进行交易。
关注纽文加州市政价值基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NCA新闻
常见问题解答
NCA股票今天的价格是多少？
纽文加州市政价值基金股票今天的定价为9.17。它在9.15 - 9.17范围内交易，昨天的收盘价为9.12，交易量达到34。NCA的实时价格图表显示了这些更新。
纽文加州市政价值基金股票是否支付股息？
纽文加州市政价值基金目前的价值为9.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.08%和USD。实时查看图表以跟踪NCA走势。
如何购买NCA股票？
您可以以9.17的当前价格购买纽文加州市政价值基金股票。订单通常设置在9.17或9.47附近，而34和0.22%显示市场活动。立即关注NCA的实时图表更新。
如何投资NCA股票？
投资纽文加州市政价值基金需要考虑年度范围8.71 - 9.80和当前价格9.17。许多人在以9.17或9.47下订单之前，会比较1.89%和。实时查看NCA价格图表，了解每日变化。
纽文加州市政价值基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纽文加州市政价值基金的最高价格是9.80。在8.71 - 9.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文加州市政价值基金的绩效。
纽文加州市政价值基金股票的最低价格是多少？
纽文加州市政价值基金（NCA）的最低价格为8.71。将其与当前的9.17和8.71 - 9.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NCA股票是什么时候拆分的？
纽文加州市政价值基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.12和2.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.12
- 开盘价
- 9.15
- 卖价
- 9.17
- 买价
- 9.47
- 最低价
- 9.15
- 最高价
- 9.17
- 交易量
- 34
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 1.89%
- 6个月变化
- -3.47%
- 年变化
- 2.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%