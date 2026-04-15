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NCA: 纽文加州市政价值基金

9.17 USD 0.05 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NCA汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点9.15和高点9.17进行交易。

关注纽文加州市政价值基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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NCA新闻

常见问题解答

NCA股票今天的价格是多少？

纽文加州市政价值基金股票今天的定价为9.17。它在9.15 - 9.17范围内交易，昨天的收盘价为9.12，交易量达到34。NCA的实时价格图表显示了这些更新。

纽文加州市政价值基金股票是否支付股息？

纽文加州市政价值基金目前的价值为9.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.08%和USD。实时查看图表以跟踪NCA走势。

如何购买NCA股票？

您可以以9.17的当前价格购买纽文加州市政价值基金股票。订单通常设置在9.17或9.47附近，而34和0.22%显示市场活动。立即关注NCA的实时图表更新。

如何投资NCA股票？

投资纽文加州市政价值基金需要考虑年度范围8.71 - 9.80和当前价格9.17。许多人在以9.17或9.47下订单之前，会比较1.89%和。实时查看NCA价格图表，了解每日变化。

纽文加州市政价值基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纽文加州市政价值基金的最高价格是9.80。在8.71 - 9.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文加州市政价值基金的绩效。

纽文加州市政价值基金股票的最低价格是多少？

纽文加州市政价值基金（NCA）的最低价格为8.71。将其与当前的9.17和8.71 - 9.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NCA股票是什么时候拆分的？

纽文加州市政价值基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.12和2.08%中可见。

日范围
9.15 9.17
年范围
8.71 9.80
前一天收盘价
9.12
开盘价
9.15
卖价
9.17
买价
9.47
最低价
9.15
最高价
9.17
交易量
34
日变化
0.55%
月变化
1.89%
6个月变化
-3.47%
年变化
2.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%