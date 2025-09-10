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NBXG: Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc
Курс NBXG за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.20, а максимальная — 15.64.
Следите за динамикой Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBXG сегодня?
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc (NBXG) сегодня оценивается на уровне 15.36. Инструмент торгуется в пределах 15.20 - 15.64, вчерашнее закрытие составило 15.26, а торговый объем достиг 234. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBXG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc?
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc в настоящее время оценивается в 15.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.66% и USD. Отслеживайте движения NBXG на графике в реальном времени.
Как купить акции NBXG?
Вы можете купить акции Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc (NBXG) по текущей цене 15.36. Ордера обычно размещаются около 15.36 или 15.66, тогда как 234 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBXG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBXG?
Инвестирование в Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc предполагает учет годового диапазона 12.32 - 17.43 и текущей цены 15.36. Многие сравнивают 4.56% и 14.71% перед размещением ордеров на 15.36 или 15.66. Изучайте ежедневные изменения цены NBXG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc?
Самая высокая цена Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc (NBXG) за последний год составила 17.43. Акции заметно колебались в пределах 12.32 - 17.43, сравнение с 15.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc?
Самая низкая цена Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc (NBXG) за год составила 12.32. Сравнение с текущими 15.36 и 12.32 - 17.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBXG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBXG?
В прошлом Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.26 и 15.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.26
- Open
- 15.46
- Bid
- 15.36
- Ask
- 15.66
- Low
- 15.20
- High
- 15.64
- Объем
- 234
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- 4.56%
- 6-месячное изменение
- 14.71%
- Годовое изменение
- 15.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%