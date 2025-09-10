NBXG: Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc
今日NBXG汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点15.30和高点15.53进行交易。
关注Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBXG新闻
- NBXG: Everything Checks Out Except The Timing (NYSE:NBXG)
- CEFS: Outperforms Funds Of Closed End Funds (BATS:CEFS)
- NBXG: Strong Returns Even As Discount Remains Deep And Attractive (NYSE:NBXG)
- NBXG: I May Have Been Too Harsh (Rating Upgrade) (NYSE:NBXG)
- ASG: Difficult To Make A Case For Buying This Underperforming Fund Today (NYSE:ASG)
- NBXG: Wide Discount And Recent Distribution Adds Appeal To This 9.4% Yielder (NYSE:NBXG)
- NBXG: Collect Income From Tech-Focused Infrastructure (NYSE:NBXG)
常见问题解答
NBXG股票今天的价格是多少？
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票今天的定价为15.45。它在15.30 - 15.53范围内交易，昨天的收盘价为15.36，交易量达到366。NBXG的实时价格图表显示了这些更新。
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票是否支付股息？
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc目前的价值为15.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.34%和USD。实时查看图表以跟踪NBXG走势。
如何购买NBXG股票？
您可以以15.45的当前价格购买Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票。订单通常设置在15.45或15.75附近，而366和-0.13%显示市场活动。立即关注NBXG的实时图表更新。
如何投资NBXG股票？
投资Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc需要考虑年度范围12.32 - 17.43和当前价格15.45。许多人在以15.45或15.75下订单之前，会比较5.17%和。实时查看NBXG价格图表，了解每日变化。
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc的最高价格是17.43。在12.32 - 17.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc的绩效。
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票的最低价格是多少？
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc（NBXG）的最低价格为12.32。将其与当前的15.45和12.32 - 17.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBXG股票是什么时候拆分的？
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.36和16.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.36
- 开盘价
- 15.47
- 卖价
- 15.45
- 买价
- 15.75
- 最低价
- 15.30
- 最高价
- 15.53
- 交易量
- 366
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 5.17%
- 6个月变化
- 15.38%
- 年变化
- 16.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%