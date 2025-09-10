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NBXG: Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc

15.45 USD 0.09 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBXG汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点15.30和高点15.53进行交易。

关注Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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NBXG新闻

常见问题解答

NBXG股票今天的价格是多少？

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票今天的定价为15.45。它在15.30 - 15.53范围内交易，昨天的收盘价为15.36，交易量达到366。NBXG的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票是否支付股息？

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc目前的价值为15.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.34%和USD。实时查看图表以跟踪NBXG走势。

如何购买NBXG股票？

您可以以15.45的当前价格购买Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票。订单通常设置在15.45或15.75附近，而366和-0.13%显示市场活动。立即关注NBXG的实时图表更新。

如何投资NBXG股票？

投资Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc需要考虑年度范围12.32 - 17.43和当前价格15.45。许多人在以15.45或15.75下订单之前，会比较5.17%和。实时查看NBXG价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc的最高价格是17.43。在12.32 - 17.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc的绩效。

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc股票的最低价格是多少？

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc（NBXG）的最低价格为12.32。将其与当前的15.45和12.32 - 17.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBXG股票是什么时候拆分的？

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.36和16.34%中可见。

日范围
15.30 15.53
年范围
12.32 17.43
前一天收盘价
15.36
开盘价
15.47
卖价
15.45
买价
15.75
最低价
15.30
最高价
15.53
交易量
366
日变化
0.59%
月变化
5.17%
6个月变化
15.38%
年变化
16.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%