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NBOS: Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF
Курс NBOS за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.48, а максимальная — 28.56.
Следите за динамикой Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
- M30
- H1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBOS сегодня?
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) сегодня оценивается на уровне 28.51. Инструмент торгуется в пределах 28.48 - 28.56, вчерашнее закрытие составило 28.49, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBOS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF?
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF в настоящее время оценивается в 28.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.85% и USD. Отслеживайте движения NBOS на графике в реальном времени.
Как купить акции NBOS?
Вы можете купить акции Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) по текущей цене 28.51. Ордера обычно размещаются около 28.51 или 28.81, тогда как 39 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBOS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBOS?
Инвестирование в Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 26.09 - 28.56 и текущей цены 28.51. Многие сравнивают 1.03% и 3.67% перед размещением ордеров на 28.51 или 28.81. Изучайте ежедневные изменения цены NBOS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF?
Самая высокая цена Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) за последний год составила 28.56. Акции заметно колебались в пределах 26.09 - 28.56, сравнение с 28.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF?
Самая низкая цена Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) за год составила 26.09. Сравнение с текущими 28.51 и 26.09 - 28.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBOS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBOS?
В прошлом Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.49 и 3.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.49
- Open
- 28.48
- Bid
- 28.51
- Ask
- 28.81
- Low
- 28.48
- High
- 28.56
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 3.67%
- Годовое изменение
- 3.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%