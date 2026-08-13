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NBOS: Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF

28.51 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBOS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.49和高点28.55进行交易。

关注Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBOS股票今天的价格是多少？

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF股票今天的定价为28.51。它在28.49 - 28.55范围内交易，昨天的收盘价为28.51，交易量达到23。NBOS的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF股票是否支付股息？

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF目前的价值为28.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.85%和USD。实时查看图表以跟踪NBOS走势。

如何购买NBOS股票？

您可以以28.51的当前价格购买Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF股票。订单通常设置在28.51或28.81附近，而23和0.07%显示市场活动。立即关注NBOS的实时图表更新。

如何投资NBOS股票？

投资Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF需要考虑年度范围26.09 - 28.56和当前价格28.51。许多人在以28.51或28.81下订单之前，会比较1.03%和。实时查看NBOS价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF的最高价格是28.56。在26.09 - 28.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF的绩效。

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF（NBOS）的最低价格为26.09。将其与当前的28.51和26.09 - 28.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBOS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBOS股票是什么时候拆分的？

Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Option Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.51和3.85%中可见。

日范围
28.49 28.55
年范围
26.09 28.56
前一天收盘价
28.51
开盘价
28.49
卖价
28.51
买价
28.81
最低价
28.49
最高价
28.55
交易量
23
日变化
0.00%
月变化
1.03%
6个月变化
3.67%
年变化
3.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%