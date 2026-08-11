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NBJP: Neuberger Berman Japan Equity ETF

36.46 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NBJP за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.46, а максимальная — 36.53.

Следите за динамикой Neuberger Berman Japan Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NBJP сегодня?

Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) сегодня оценивается на уровне 36.46. Инструмент торгуется в пределах 36.46 - 36.53, вчерашнее закрытие составило 36.50, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBJP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman Japan Equity ETF?

Neuberger Berman Japan Equity ETF в настоящее время оценивается в 36.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.32% и USD. Отслеживайте движения NBJP на графике в реальном времени.

Как купить акции NBJP?

Вы можете купить акции Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) по текущей цене 36.46. Ордера обычно размещаются около 36.46 или 36.76, тогда как 3 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBJP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NBJP?

Инвестирование в Neuberger Berman Japan Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.19 - 38.95 и текущей цены 36.46. Многие сравнивают 3.70% и 3.32% перед размещением ордеров на 36.46 или 36.76. Изучайте ежедневные изменения цены NBJP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman Japan Equity ETF?

Самая высокая цена Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) за последний год составила 38.95. Акции заметно колебались в пределах 31.19 - 38.95, сравнение с 36.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman Japan Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman Japan Equity ETF?

Самая низкая цена Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) за год составила 31.19. Сравнение с текущими 36.46 и 31.19 - 38.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBJP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NBJP?

В прошлом Neuberger Berman Japan Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.50 и 3.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.46 36.53
Годовой диапазон
31.19 38.95
Предыдущее закрытие
36.50
Open
36.53
Bid
36.46
Ask
36.76
Low
36.46
High
36.53
Объем
3
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
3.70%
6-месячное изменение
3.32%
Годовое изменение
3.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%