- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NBJP: Neuberger Berman Japan Equity ETF
Курс NBJP за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.46, а максимальная — 36.53.
Следите за динамикой Neuberger Berman Japan Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBJP сегодня?
Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) сегодня оценивается на уровне 36.46. Инструмент торгуется в пределах 36.46 - 36.53, вчерашнее закрытие составило 36.50, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBJP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman Japan Equity ETF?
Neuberger Berman Japan Equity ETF в настоящее время оценивается в 36.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.32% и USD. Отслеживайте движения NBJP на графике в реальном времени.
Как купить акции NBJP?
Вы можете купить акции Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) по текущей цене 36.46. Ордера обычно размещаются около 36.46 или 36.76, тогда как 3 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBJP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBJP?
Инвестирование в Neuberger Berman Japan Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.19 - 38.95 и текущей цены 36.46. Многие сравнивают 3.70% и 3.32% перед размещением ордеров на 36.46 или 36.76. Изучайте ежедневные изменения цены NBJP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman Japan Equity ETF?
Самая высокая цена Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) за последний год составила 38.95. Акции заметно колебались в пределах 31.19 - 38.95, сравнение с 36.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman Japan Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman Japan Equity ETF?
Самая низкая цена Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) за год составила 31.19. Сравнение с текущими 36.46 и 31.19 - 38.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBJP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBJP?
В прошлом Neuberger Berman Japan Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.50 и 3.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.50
- Open
- 36.53
- Bid
- 36.46
- Ask
- 36.76
- Low
- 36.46
- High
- 36.53
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 3.70%
- 6-месячное изменение
- 3.32%
- Годовое изменение
- 3.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%