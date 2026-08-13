NBJP股票今天的价格是多少？ Neuberger Berman Japan Equity ETF股票今天的定价为36.56。它在36.48 - 36.57范围内交易，昨天的收盘价为36.46，交易量达到5。NBJP的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman Japan Equity ETF股票是否支付股息？ Neuberger Berman Japan Equity ETF目前的价值为36.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.60%和USD。实时查看图表以跟踪NBJP走势。

如何购买NBJP股票？ 您可以以36.56的当前价格购买Neuberger Berman Japan Equity ETF股票。订单通常设置在36.56或36.86附近，而5和0.22%显示市场活动。立即关注NBJP的实时图表更新。

如何投资NBJP股票？ 投资Neuberger Berman Japan Equity ETF需要考虑年度范围31.19 - 38.95和当前价格36.56。许多人在以36.56或36.86下订单之前，会比较3.98%和。实时查看NBJP价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman Japan Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Neuberger Berman Japan Equity ETF的最高价格是38.95。在31.19 - 38.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Japan Equity ETF的绩效。

Neuberger Berman Japan Equity ETF股票的最低价格是多少？ Neuberger Berman Japan Equity ETF（NBJP）的最低价格为31.19。将其与当前的36.56和31.19 - 38.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBJP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。