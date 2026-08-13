NBJP: Neuberger Berman Japan Equity ETF
今日NBJP汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点36.48和高点36.57进行交易。
关注Neuberger Berman Japan Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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- MN
常见问题解答
NBJP股票今天的价格是多少？
Neuberger Berman Japan Equity ETF股票今天的定价为36.56。它在36.48 - 36.57范围内交易，昨天的收盘价为36.46，交易量达到5。NBJP的实时价格图表显示了这些更新。
Neuberger Berman Japan Equity ETF股票是否支付股息？
Neuberger Berman Japan Equity ETF目前的价值为36.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.60%和USD。实时查看图表以跟踪NBJP走势。
如何购买NBJP股票？
您可以以36.56的当前价格购买Neuberger Berman Japan Equity ETF股票。订单通常设置在36.56或36.86附近，而5和0.22%显示市场活动。立即关注NBJP的实时图表更新。
如何投资NBJP股票？
投资Neuberger Berman Japan Equity ETF需要考虑年度范围31.19 - 38.95和当前价格36.56。许多人在以36.56或36.86下订单之前，会比较3.98%和。实时查看NBJP价格图表，了解每日变化。
Neuberger Berman Japan Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neuberger Berman Japan Equity ETF的最高价格是38.95。在31.19 - 38.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Japan Equity ETF的绩效。
Neuberger Berman Japan Equity ETF股票的最低价格是多少？
Neuberger Berman Japan Equity ETF（NBJP）的最低价格为31.19。将其与当前的36.56和31.19 - 38.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBJP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBJP股票是什么时候拆分的？
Neuberger Berman Japan Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.46和3.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.46
- 开盘价
- 36.48
- 卖价
- 36.56
- 买价
- 36.86
- 最低价
- 36.48
- 最高价
- 36.57
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 3.98%
- 6个月变化
- 3.60%
- 年变化
- 3.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%