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NBJP: Neuberger Berman Japan Equity ETF

36.56 USD 0.10 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBJP汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点36.48和高点36.57进行交易。

关注Neuberger Berman Japan Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBJP股票今天的价格是多少？

Neuberger Berman Japan Equity ETF股票今天的定价为36.56。它在36.48 - 36.57范围内交易，昨天的收盘价为36.46，交易量达到5。NBJP的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman Japan Equity ETF股票是否支付股息？

Neuberger Berman Japan Equity ETF目前的价值为36.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.60%和USD。实时查看图表以跟踪NBJP走势。

如何购买NBJP股票？

您可以以36.56的当前价格购买Neuberger Berman Japan Equity ETF股票。订单通常设置在36.56或36.86附近，而5和0.22%显示市场活动。立即关注NBJP的实时图表更新。

如何投资NBJP股票？

投资Neuberger Berman Japan Equity ETF需要考虑年度范围31.19 - 38.95和当前价格36.56。许多人在以36.56或36.86下订单之前，会比较3.98%和。实时查看NBJP价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman Japan Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Neuberger Berman Japan Equity ETF的最高价格是38.95。在31.19 - 38.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Japan Equity ETF的绩效。

Neuberger Berman Japan Equity ETF股票的最低价格是多少？

Neuberger Berman Japan Equity ETF（NBJP）的最低价格为31.19。将其与当前的36.56和31.19 - 38.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBJP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBJP股票是什么时候拆分的？

Neuberger Berman Japan Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.46和3.60%中可见。

日范围
36.48 36.57
年范围
31.19 38.95
前一天收盘价
36.46
开盘价
36.48
卖价
36.56
买价
36.86
最低价
36.48
最高价
36.57
交易量
5
日变化
0.27%
月变化
3.98%
6个月变化
3.60%
年变化
3.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%