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NBIG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

13.01 USD 0.55 (4.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NBIG за сегодня изменился на -4.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.89, а максимальная — 14.75.

Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NBIG сегодня?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) сегодня оценивается на уровне 13.01. Инструмент торгуется в пределах 12.89 - 14.75, вчерашнее закрытие составило 13.56, а торговый объем достиг 2742. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF в настоящее время оценивается в 13.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.79% и USD. Отслеживайте движения NBIG на графике в реальном времени.

Как купить акции NBIG?

Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) по текущей цене 13.01. Ордера обычно размещаются около 13.01 или 13.31, тогда как 2742 и -2.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NBIG?

Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF предполагает учет годового диапазона 4.51 - 47.81 и текущей цены 13.01. Многие сравнивают -4.90% и 121.64% перед размещением ордеров на 13.01 или 13.31. Изучайте ежедневные изменения цены NBIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF?

Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) за последний год составила 47.81. Акции заметно колебались в пределах 4.51 - 47.81, сравнение с 13.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF?

Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) за год составила 4.51. Сравнение с текущими 13.01 и 4.51 - 47.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NBIG?

В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.56 и -18.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.89 14.75
Годовой диапазон
4.51 47.81
Предыдущее закрытие
13.56
Open
13.32
Bid
13.01
Ask
13.31
Low
12.89
High
14.75
Объем
2.742 K
Дневное изменение
-4.06%
Месячное изменение
-4.90%
6-месячное изменение
121.64%
Годовое изменение
-18.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%