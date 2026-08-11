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NBIG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF
Курс NBIG за сегодня изменился на -4.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.89, а максимальная — 14.75.
Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBIG сегодня?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) сегодня оценивается на уровне 13.01. Инструмент торгуется в пределах 12.89 - 14.75, вчерашнее закрытие составило 13.56, а торговый объем достиг 2742. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF в настоящее время оценивается в 13.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.79% и USD. Отслеживайте движения NBIG на графике в реальном времени.
Как купить акции NBIG?
Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) по текущей цене 13.01. Ордера обычно размещаются около 13.01 или 13.31, тогда как 2742 и -2.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBIG?
Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF предполагает учет годового диапазона 4.51 - 47.81 и текущей цены 13.01. Многие сравнивают -4.90% и 121.64% перед размещением ордеров на 13.01 или 13.31. Изучайте ежедневные изменения цены NBIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF?
Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) за последний год составила 47.81. Акции заметно колебались в пределах 4.51 - 47.81, сравнение с 13.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF?
Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) за год составила 4.51. Сравнение с текущими 13.01 и 4.51 - 47.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBIG?
В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.56 и -18.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.56
- Open
- 13.32
- Bid
- 13.01
- Ask
- 13.31
- Low
- 12.89
- High
- 14.75
- Объем
- 2.742 K
- Дневное изменение
- -4.06%
- Месячное изменение
- -4.90%
- 6-месячное изменение
- 121.64%
- Годовое изменение
- -18.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%