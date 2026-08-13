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NBIG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

14.28 USD 1.27 (9.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBIG汇率已更改9.76%。当日，交易品种以低点13.50和高点14.59进行交易。

关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBIG股票今天的价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票今天的定价为14.28。它在13.50 - 14.59范围内交易，昨天的收盘价为13.01，交易量达到3069。NBIG的实时价格图表显示了这些更新。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票是否支付股息？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF目前的价值为14.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.86%和USD。实时查看图表以跟踪NBIG走势。

如何购买NBIG股票？

您可以以14.28的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在14.28或14.58附近，而3069和5.54%显示市场活动。立即关注NBIG的实时图表更新。

如何投资NBIG股票？

投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF需要考虑年度范围4.51 - 47.81和当前价格14.28。许多人在以14.28或14.58下订单之前，会比较4.39%和。实时查看NBIG价格图表，了解每日变化。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF的最高价格是47.81。在4.51 - 47.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF的绩效。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF（NBIG）的最低价格为4.51。将其与当前的14.28和4.51 - 47.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBIG股票是什么时候拆分的？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.01和-10.86%中可见。

日范围
13.50 14.59
年范围
4.51 47.81
前一天收盘价
13.01
开盘价
13.53
卖价
14.28
买价
14.58
最低价
13.50
最高价
14.59
交易量
3.069 K
日变化
9.76%
月变化
4.39%
6个月变化
143.27%
年变化
-10.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%