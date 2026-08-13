NBIG股票今天的价格是多少？ Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票今天的定价为14.28。它在13.50 - 14.59范围内交易，昨天的收盘价为13.01，交易量达到3069。NBIG的实时价格图表显示了这些更新。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票是否支付股息？ Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF目前的价值为14.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.86%和USD。实时查看图表以跟踪NBIG走势。

如何购买NBIG股票？ 您可以以14.28的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在14.28或14.58附近，而3069和5.54%显示市场活动。立即关注NBIG的实时图表更新。

如何投资NBIG股票？ 投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF需要考虑年度范围4.51 - 47.81和当前价格14.28。许多人在以14.28或14.58下订单之前，会比较4.39%和。实时查看NBIG价格图表，了解每日变化。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF的最高价格是47.81。在4.51 - 47.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF的绩效。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？ Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF（NBIG）的最低价格为4.51。将其与当前的14.28和4.51 - 47.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。