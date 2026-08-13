NBIG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF
今日NBIG汇率已更改9.76%。当日，交易品种以低点13.50和高点14.59进行交易。
关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NBIG股票今天的价格是多少？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票今天的定价为14.28。它在13.50 - 14.59范围内交易，昨天的收盘价为13.01，交易量达到3069。NBIG的实时价格图表显示了这些更新。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票是否支付股息？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF目前的价值为14.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.86%和USD。实时查看图表以跟踪NBIG走势。
如何购买NBIG股票？
您可以以14.28的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在14.28或14.58附近，而3069和5.54%显示市场活动。立即关注NBIG的实时图表更新。
如何投资NBIG股票？
投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF需要考虑年度范围4.51 - 47.81和当前价格14.28。许多人在以14.28或14.58下订单之前，会比较4.39%和。实时查看NBIG价格图表，了解每日变化。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF的最高价格是47.81。在4.51 - 47.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF的绩效。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF（NBIG）的最低价格为4.51。将其与当前的14.28和4.51 - 47.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBIG股票是什么时候拆分的？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.01和-10.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.01
- 开盘价
- 13.53
- 卖价
- 14.28
- 买价
- 14.58
- 最低价
- 13.50
- 最高价
- 14.59
- 交易量
- 3.069 K
- 日变化
- 9.76%
- 月变化
- 4.39%
- 6个月变化
- 143.27%
- 年变化
- -10.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%