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NAUG: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
Курс NAUG за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.68, а максимальная — 32.75.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NAUG сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) сегодня оценивается на уровне 32.69. Инструмент торгуется в пределах 32.68 - 32.75, вчерашнее закрытие составило 32.70, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 32.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.96% и USD. Отслеживайте движения NAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции NAUG?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) по текущей цене 32.69. Ордера обычно размещаются около 32.69 или 32.99, тогда как 81 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NAUG?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 28.35 - 32.75 и текущей цены 32.69. Многие сравнивают 2.41% и 10.66% перед размещением ордеров на 32.69 или 32.99. Изучайте ежедневные изменения цены NAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) за последний год составила 32.75. Акции заметно колебались в пределах 28.35 - 32.75, сравнение с 32.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) за год составила 28.35. Сравнение с текущими 32.69 и 28.35 - 32.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NAUG?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.70 и 10.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.70
- Open
- 32.70
- Bid
- 32.69
- Ask
- 32.99
- Low
- 32.68
- High
- 32.75
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 2.41%
- 6-месячное изменение
- 10.66%
- Годовое изменение
- 10.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%