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NAUG: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August

32.69 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NAUG за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.68, а максимальная — 32.75.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NAUG сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) сегодня оценивается на уровне 32.69. Инструмент торгуется в пределах 32.68 - 32.75, вчерашнее закрытие составило 32.70, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 32.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.96% и USD. Отслеживайте движения NAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции NAUG?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) по текущей цене 32.69. Ордера обычно размещаются около 32.69 или 32.99, тогда как 81 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NAUG?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 28.35 - 32.75 и текущей цены 32.69. Многие сравнивают 2.41% и 10.66% перед размещением ордеров на 32.69 или 32.99. Изучайте ежедневные изменения цены NAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) за последний год составила 32.75. Акции заметно колебались в пределах 28.35 - 32.75, сравнение с 32.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) за год составила 28.35. Сравнение с текущими 32.69 и 28.35 - 32.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NAUG?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.70 и 10.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.68 32.75
Годовой диапазон
28.35 32.75
Предыдущее закрытие
32.70
Open
32.70
Bid
32.69
Ask
32.99
Low
32.68
High
32.75
Объем
81
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
2.41%
6-месячное изменение
10.66%
Годовое изменение
10.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%