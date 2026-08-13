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NAUG: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August

32.67 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NAUG汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点32.61和高点32.73进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NAUG股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票今天的定价为32.67。它在32.61 - 32.73范围内交易，昨天的收盘价为32.69，交易量达到94。NAUG的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August目前的价值为32.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.90%和USD。实时查看图表以跟踪NAUG走势。

如何购买NAUG股票？

您可以以32.67的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票。订单通常设置在32.67或32.97附近，而94和0.03%显示市场活动。立即关注NAUG的实时图表更新。

如何投资NAUG股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August需要考虑年度范围28.35 - 32.75和当前价格32.67。许多人在以32.67或32.97下订单之前，会比较2.35%和。实时查看NAUG价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August的最高价格是32.75。在28.35 - 32.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August（NAUG）的最低价格为28.35。将其与当前的32.67和28.35 - 32.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NAUG股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.69和10.90%中可见。

日范围
32.61 32.73
年范围
28.35 32.75
前一天收盘价
32.69
开盘价
32.66
卖价
32.67
买价
32.97
最低价
32.61
最高价
32.73
交易量
94
日变化
-0.06%
月变化
2.35%
6个月变化
10.60%
年变化
10.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%