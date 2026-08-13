NAUG: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
今日NAUG汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点32.61和高点32.73进行交易。
关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NAUG股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票今天的定价为32.67。它在32.61 - 32.73范围内交易，昨天的收盘价为32.69，交易量达到94。NAUG的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August目前的价值为32.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.90%和USD。实时查看图表以跟踪NAUG走势。
如何购买NAUG股票？
您可以以32.67的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票。订单通常设置在32.67或32.97附近，而94和0.03%显示市场活动。立即关注NAUG的实时图表更新。
如何投资NAUG股票？
投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August需要考虑年度范围28.35 - 32.75和当前价格32.67。许多人在以32.67或32.97下订单之前，会比较2.35%和。实时查看NAUG价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August的最高价格是32.75。在28.35 - 32.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August的绩效。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August（NAUG）的最低价格为28.35。将其与当前的32.67和28.35 - 32.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NAUG股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.69和10.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.69
- 开盘价
- 32.66
- 卖价
- 32.67
- 买价
- 32.97
- 最低价
- 32.61
- 最高价
- 32.73
- 交易量
- 94
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 2.35%
- 6个月变化
- 10.60%
- 年变化
- 10.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%