NAUG股票今天的价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票今天的定价为32.67。它在32.61 - 32.73范围内交易，昨天的收盘价为32.69，交易量达到94。NAUG的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票是否支付股息？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August目前的价值为32.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.90%和USD。实时查看图表以跟踪NAUG走势。

如何购买NAUG股票？ 您可以以32.67的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票。订单通常设置在32.67或32.97附近，而94和0.03%显示市场活动。立即关注NAUG的实时图表更新。

如何投资NAUG股票？ 投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August需要考虑年度范围28.35 - 32.75和当前价格32.67。许多人在以32.67或32.97下订单之前，会比较2.35%和。实时查看NAUG价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August的最高价格是32.75。在28.35 - 32.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August（NAUG）的最低价格为28.35。将其与当前的32.67和28.35 - 32.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。