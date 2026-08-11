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NATO: Themes Transatlantic Defense ETF
Курс NATO за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.28, а максимальная — 43.70.
Следите за динамикой Themes Transatlantic Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NATO сегодня?
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) сегодня оценивается на уровне 43.39. Инструмент торгуется в пределах 43.28 - 43.70, вчерашнее закрытие составило 43.36, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NATO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Transatlantic Defense ETF?
Themes Transatlantic Defense ETF в настоящее время оценивается в 43.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.12% и USD. Отслеживайте движения NATO на графике в реальном времени.
Как купить акции NATO?
Вы можете купить акции Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) по текущей цене 43.39. Ордера обычно размещаются около 43.39 или 43.69, тогда как 25 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NATO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NATO?
Инвестирование в Themes Transatlantic Defense ETF предполагает учет годового диапазона 37.00 - 44.39 и текущей цены 43.39. Многие сравнивают 2.97% и -2.25% перед размещением ордеров на 43.39 или 43.69. Изучайте ежедневные изменения цены NATO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Transatlantic Defense ETF?
Самая высокая цена Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) за последний год составила 44.39. Акции заметно колебались в пределах 37.00 - 44.39, сравнение с 43.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Transatlantic Defense ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Transatlantic Defense ETF?
Самая низкая цена Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) за год составила 37.00. Сравнение с текущими 43.39 и 37.00 - 44.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NATO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NATO?
В прошлом Themes Transatlantic Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.36 и -0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.36
- Open
- 43.51
- Bid
- 43.39
- Ask
- 43.69
- Low
- 43.28
- High
- 43.70
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- -2.25%
- Годовое изменение
- -0.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%