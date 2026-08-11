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NATO: Themes Transatlantic Defense ETF

43.39 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NATO за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.28, а максимальная — 43.70.

Следите за динамикой Themes Transatlantic Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NATO сегодня?

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) сегодня оценивается на уровне 43.39. Инструмент торгуется в пределах 43.28 - 43.70, вчерашнее закрытие составило 43.36, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NATO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Transatlantic Defense ETF?

Themes Transatlantic Defense ETF в настоящее время оценивается в 43.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.12% и USD. Отслеживайте движения NATO на графике в реальном времени.

Как купить акции NATO?

Вы можете купить акции Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) по текущей цене 43.39. Ордера обычно размещаются около 43.39 или 43.69, тогда как 25 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NATO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NATO?

Инвестирование в Themes Transatlantic Defense ETF предполагает учет годового диапазона 37.00 - 44.39 и текущей цены 43.39. Многие сравнивают 2.97% и -2.25% перед размещением ордеров на 43.39 или 43.69. Изучайте ежедневные изменения цены NATO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Transatlantic Defense ETF?

Самая высокая цена Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) за последний год составила 44.39. Акции заметно колебались в пределах 37.00 - 44.39, сравнение с 43.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Transatlantic Defense ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Transatlantic Defense ETF?

Самая низкая цена Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) за год составила 37.00. Сравнение с текущими 43.39 и 37.00 - 44.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NATO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NATO?

В прошлом Themes Transatlantic Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.36 и -0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.28 43.70
Годовой диапазон
37.00 44.39
Предыдущее закрытие
43.36
Open
43.51
Bid
43.39
Ask
43.69
Low
43.28
High
43.70
Объем
25
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
-2.25%
Годовое изменение
-0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%