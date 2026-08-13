报价部分
货币 / NATO
回到股票

NATO: Themes Transatlantic Defense ETF

43.39 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NATO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.25和高点43.66进行交易。

关注Themes Transatlantic Defense ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NATO股票今天的价格是多少？

Themes Transatlantic Defense ETF股票今天的定价为43.39。它在43.25 - 43.66范围内交易，昨天的收盘价为43.39，交易量达到12。NATO的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Transatlantic Defense ETF股票是否支付股息？

Themes Transatlantic Defense ETF目前的价值为43.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.12%和USD。实时查看图表以跟踪NATO走势。

如何购买NATO股票？

您可以以43.39的当前价格购买Themes Transatlantic Defense ETF股票。订单通常设置在43.39或43.69附近，而12和-0.14%显示市场活动。立即关注NATO的实时图表更新。

如何投资NATO股票？

投资Themes Transatlantic Defense ETF需要考虑年度范围37.00 - 44.39和当前价格43.39。许多人在以43.39或43.69下订单之前，会比较2.97%和。实时查看NATO价格图表，了解每日变化。

Themes Transatlantic Defense ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes Transatlantic Defense ETF的最高价格是44.39。在37.00 - 44.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Transatlantic Defense ETF的绩效。

Themes Transatlantic Defense ETF股票的最低价格是多少？

Themes Transatlantic Defense ETF（NATO）的最低价格为37.00。将其与当前的43.39和37.00 - 44.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NATO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NATO股票是什么时候拆分的？

Themes Transatlantic Defense ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.39和-0.12%中可见。

日范围
43.25 43.66
年范围
37.00 44.39
前一天收盘价
43.39
开盘价
43.45
卖价
43.39
买价
43.69
最低价
43.25
最高价
43.66
交易量
12
日变化
0.00%
月变化
2.97%
6个月变化
-2.25%
年变化
-0.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%