NATO: Themes Transatlantic Defense ETF
今日NATO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.25和高点43.66进行交易。
关注Themes Transatlantic Defense ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NATO股票今天的价格是多少？
Themes Transatlantic Defense ETF股票今天的定价为43.39。它在43.25 - 43.66范围内交易，昨天的收盘价为43.39，交易量达到12。NATO的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Transatlantic Defense ETF股票是否支付股息？
Themes Transatlantic Defense ETF目前的价值为43.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.12%和USD。实时查看图表以跟踪NATO走势。
如何购买NATO股票？
您可以以43.39的当前价格购买Themes Transatlantic Defense ETF股票。订单通常设置在43.39或43.69附近，而12和-0.14%显示市场活动。立即关注NATO的实时图表更新。
如何投资NATO股票？
投资Themes Transatlantic Defense ETF需要考虑年度范围37.00 - 44.39和当前价格43.39。许多人在以43.39或43.69下订单之前，会比较2.97%和。实时查看NATO价格图表，了解每日变化。
Themes Transatlantic Defense ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Transatlantic Defense ETF的最高价格是44.39。在37.00 - 44.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Transatlantic Defense ETF的绩效。
Themes Transatlantic Defense ETF股票的最低价格是多少？
Themes Transatlantic Defense ETF（NATO）的最低价格为37.00。将其与当前的43.39和37.00 - 44.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NATO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NATO股票是什么时候拆分的？
Themes Transatlantic Defense ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.39和-0.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.39
- 开盘价
- 43.45
- 卖价
- 43.39
- 买价
- 43.69
- 最低价
- 43.25
- 最高价
- 43.66
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.97%
- 6个月变化
- -2.25%
- 年变化
- -0.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%