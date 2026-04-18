Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) сегодня оценивается на уровне 59.89. Инструмент торгуется в пределах 59.81 - 59.94, вчерашнее закрытие составило 59.85, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAPR в реальном времени.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 59.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.69% и USD. Отслеживайте движения NAPR на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) по текущей цене 59.89. Ордера обычно размещаются около 59.89 или 60.19, тогда как 10 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAPR на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 53.99 - 59.94 и текущей цены 59.89. Многие сравнивают 1.29% и 10.52% перед размещением ордеров на 59.89 или 60.19. Изучайте ежедневные изменения цены NAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) за последний год составила 59.94. Акции заметно колебались в пределах 53.99 - 59.94, сравнение с 59.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April на графике в реальном времени.