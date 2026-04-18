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NAPR: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
Курс NAPR за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.81, а максимальная — 59.94.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NAPR сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) сегодня оценивается на уровне 59.89. Инструмент торгуется в пределах 59.81 - 59.94, вчерашнее закрытие составило 59.85, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 59.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.69% и USD. Отслеживайте движения NAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции NAPR?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) по текущей цене 59.89. Ордера обычно размещаются около 59.89 или 60.19, тогда как 10 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NAPR?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 53.99 - 59.94 и текущей цены 59.89. Многие сравнивают 1.29% и 10.52% перед размещением ордеров на 59.89 или 60.19. Изучайте ежедневные изменения цены NAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) за последний год составила 59.94. Акции заметно колебались в пределах 53.99 - 59.94, сравнение с 59.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) за год составила 53.99. Сравнение с текущими 59.89 и 53.99 - 59.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NAPR?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.85 и 10.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.85
- Open
- 59.85
- Bid
- 59.89
- Ask
- 60.19
- Low
- 59.81
- High
- 59.94
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 10.52%
- Годовое изменение
- 10.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%