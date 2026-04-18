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NAPR: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April

59.89 USD 0.04 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NAPR за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.81, а максимальная — 59.94.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NAPR сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) сегодня оценивается на уровне 59.89. Инструмент торгуется в пределах 59.81 - 59.94, вчерашнее закрытие составило 59.85, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 59.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.69% и USD. Отслеживайте движения NAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции NAPR?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) по текущей цене 59.89. Ордера обычно размещаются около 59.89 или 60.19, тогда как 10 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NAPR?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 53.99 - 59.94 и текущей цены 59.89. Многие сравнивают 1.29% и 10.52% перед размещением ордеров на 59.89 или 60.19. Изучайте ежедневные изменения цены NAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) за последний год составила 59.94. Акции заметно колебались в пределах 53.99 - 59.94, сравнение с 59.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) за год составила 53.99. Сравнение с текущими 59.89 и 53.99 - 59.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NAPR?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.85 и 10.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.81 59.94
Годовой диапазон
53.99 59.94
Предыдущее закрытие
59.85
Open
59.85
Bid
59.89
Ask
60.19
Low
59.81
High
59.94
Объем
10
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
10.52%
Годовое изменение
10.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%