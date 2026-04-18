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NAPR: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April

59.85 USD 0.04 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NAPR汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点59.79和高点59.90进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NAPR新闻

常见问题解答

NAPR股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票今天的定价为59.85。它在59.79 - 59.90范围内交易，昨天的收盘价为59.89，交易量达到8。NAPR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April目前的价值为59.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.62%和USD。实时查看图表以跟踪NAPR走势。

如何购买NAPR股票？

您可以以59.85的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票。订单通常设置在59.85或60.15附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注NAPR的实时图表更新。

如何投资NAPR股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April需要考虑年度范围53.99 - 59.94和当前价格59.85。许多人在以59.85或60.15下订单之前，会比较1.22%和。实时查看NAPR价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April的最高价格是59.94。在53.99 - 59.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April（NAPR）的最低价格为53.99。将其与当前的59.85和53.99 - 59.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NAPR股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.89和10.62%中可见。

日范围
59.79 59.90
年范围
53.99 59.94
前一天收盘价
59.89
开盘价
59.88
卖价
59.85
买价
60.15
最低价
59.79
最高价
59.90
交易量
8
日变化
-0.07%
月变化
1.22%
6个月变化
10.44%
年变化
10.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%