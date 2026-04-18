NAPR: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
今日NAPR汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点59.79和高点59.90进行交易。
关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NAPR股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票今天的定价为59.85。它在59.79 - 59.90范围内交易，昨天的收盘价为59.89，交易量达到8。NAPR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April目前的价值为59.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.62%和USD。实时查看图表以跟踪NAPR走势。
如何购买NAPR股票？
您可以以59.85的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票。订单通常设置在59.85或60.15附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注NAPR的实时图表更新。
如何投资NAPR股票？
投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April需要考虑年度范围53.99 - 59.94和当前价格59.85。许多人在以59.85或60.15下订单之前，会比较1.22%和。实时查看NAPR价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April的最高价格是59.94。在53.99 - 59.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April的绩效。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April（NAPR）的最低价格为53.99。将其与当前的59.85和53.99 - 59.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NAPR股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.89和10.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.89
- 开盘价
- 59.88
- 卖价
- 59.85
- 买价
- 60.15
- 最低价
- 59.79
- 最高价
- 59.90
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 10.44%
- 年变化
- 10.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%