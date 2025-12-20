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NANR: SPDR S&P North American Natural Resources ETF

85.34 USD 2.39 (2.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NANR за сегодня изменился на 2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.53, а максимальная — 85.34.

Следите за динамикой SPDR S&P North American Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NANR сегодня?

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) сегодня оценивается на уровне 85.34. Инструмент торгуется в пределах 83.53 - 85.34, вчерашнее закрытие составило 82.95, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NANR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P North American Natural Resources ETF?

SPDR S&P North American Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 85.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.51% и USD. Отслеживайте движения NANR на графике в реальном времени.

Как купить акции NANR?

Вы можете купить акции SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) по текущей цене 85.34. Ордера обычно размещаются около 85.34 или 85.64, тогда как 54 и 2.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NANR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NANR?

Инвестирование в SPDR S&P North American Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 74.79 - 86.12 и текущей цены 85.34. Многие сравнивают 7.05% и -0.61% перед размещением ордеров на 85.34 или 85.64. Изучайте ежедневные изменения цены NANR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P North American Natural Resources ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) за последний год составила 86.12. Акции заметно колебались в пределах 74.79 - 86.12, сравнение с 82.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P North American Natural Resources ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P North American Natural Resources ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) за год составила 74.79. Сравнение с текущими 85.34 и 74.79 - 86.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NANR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NANR?

В прошлом SPDR S&P North American Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.95 и 3.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
83.53 85.34
Годовой диапазон
74.79 86.12
Предыдущее закрытие
82.95
Open
83.53
Bid
85.34
Ask
85.64
Low
83.53
High
85.34
Объем
54
Дневное изменение
2.88%
Месячное изменение
7.05%
6-месячное изменение
-0.61%
Годовое изменение
3.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%