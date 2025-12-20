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NANR: SPDR S&P North American Natural Resources ETF
Курс NANR за сегодня изменился на 2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.53, а максимальная — 85.34.
Следите за динамикой SPDR S&P North American Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NANR сегодня?
SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) сегодня оценивается на уровне 85.34. Инструмент торгуется в пределах 83.53 - 85.34, вчерашнее закрытие составило 82.95, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NANR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P North American Natural Resources ETF?
SPDR S&P North American Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 85.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.51% и USD. Отслеживайте движения NANR на графике в реальном времени.
Как купить акции NANR?
Вы можете купить акции SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) по текущей цене 85.34. Ордера обычно размещаются около 85.34 или 85.64, тогда как 54 и 2.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NANR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NANR?
Инвестирование в SPDR S&P North American Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 74.79 - 86.12 и текущей цены 85.34. Многие сравнивают 7.05% и -0.61% перед размещением ордеров на 85.34 или 85.64. Изучайте ежедневные изменения цены NANR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P North American Natural Resources ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) за последний год составила 86.12. Акции заметно колебались в пределах 74.79 - 86.12, сравнение с 82.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P North American Natural Resources ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P North American Natural Resources ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) за год составила 74.79. Сравнение с текущими 85.34 и 74.79 - 86.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NANR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NANR?
В прошлом SPDR S&P North American Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.95 и 3.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 82.95
- Open
- 83.53
- Bid
- 85.34
- Ask
- 85.64
- Low
- 83.53
- High
- 85.34
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 2.88%
- Месячное изменение
- 7.05%
- 6-месячное изменение
- -0.61%
- Годовое изменение
- 3.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%