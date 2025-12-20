Курс NANR за сегодня изменился на 2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.53, а максимальная — 85.34.

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