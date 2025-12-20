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NANR: SPDR S&P North American Natural Resources ETF

85.66 USD 0.32 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NANR汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点85.38和高点85.77进行交易。

关注SPDR S&P North American Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

NANR新闻

常见问题解答

NANR股票今天的价格是多少？

SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票今天的定价为85.66。它在85.38 - 85.77范围内交易，昨天的收盘价为85.34，交易量达到58。NANR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P North American Natural Resources ETF目前的价值为85.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.89%和USD。实时查看图表以跟踪NANR走势。

如何购买NANR股票？

您可以以85.66的当前价格购买SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票。订单通常设置在85.66或85.96附近，而58和0.12%显示市场活动。立即关注NANR的实时图表更新。

如何投资NANR股票？

投资SPDR S&P North American Natural Resources ETF需要考虑年度范围74.79 - 86.12和当前价格85.66。许多人在以85.66或85.96下订单之前，会比较7.45%和。实时查看NANR价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P North American Natural Resources ETF的最高价格是86.12。在74.79 - 86.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P North American Natural Resources ETF的绩效。

SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P North American Natural Resources ETF（NANR）的最低价格为74.79。将其与当前的85.66和74.79 - 86.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NANR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NANR股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P North American Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.34和3.89%中可见。

日范围
85.38 85.77
年范围
74.79 86.12
前一天收盘价
85.34
开盘价
85.56
卖价
85.66
买价
85.96
最低价
85.38
最高价
85.77
交易量
58
日变化
0.37%
月变化
7.45%
6个月变化
-0.23%
年变化
3.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%