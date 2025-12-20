NANR: SPDR S&P North American Natural Resources ETF
今日NANR汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点85.38和高点85.77进行交易。
关注SPDR S&P North American Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NANR新闻
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常见问题解答
NANR股票今天的价格是多少？
SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票今天的定价为85.66。它在85.38 - 85.77范围内交易，昨天的收盘价为85.34，交易量达到58。NANR的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P North American Natural Resources ETF目前的价值为85.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.89%和USD。实时查看图表以跟踪NANR走势。
如何购买NANR股票？
您可以以85.66的当前价格购买SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票。订单通常设置在85.66或85.96附近，而58和0.12%显示市场活动。立即关注NANR的实时图表更新。
如何投资NANR股票？
投资SPDR S&P North American Natural Resources ETF需要考虑年度范围74.79 - 86.12和当前价格85.66。许多人在以85.66或85.96下订单之前，会比较7.45%和。实时查看NANR价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P North American Natural Resources ETF的最高价格是86.12。在74.79 - 86.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P North American Natural Resources ETF的绩效。
SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P North American Natural Resources ETF（NANR）的最低价格为74.79。将其与当前的85.66和74.79 - 86.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NANR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NANR股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P North American Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.34和3.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 85.34
- 开盘价
- 85.56
- 卖价
- 85.66
- 买价
- 85.96
- 最低价
- 85.38
- 最高价
- 85.77
- 交易量
- 58
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 7.45%
- 6个月变化
- -0.23%
- 年变化
- 3.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%