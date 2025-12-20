NANR股票今天的价格是多少？ SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票今天的定价为85.66。它在85.38 - 85.77范围内交易，昨天的收盘价为85.34，交易量达到58。NANR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票是否支付股息？ SPDR S&P North American Natural Resources ETF目前的价值为85.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.89%和USD。实时查看图表以跟踪NANR走势。

如何购买NANR股票？ 您可以以85.66的当前价格购买SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票。订单通常设置在85.66或85.96附近，而58和0.12%显示市场活动。立即关注NANR的实时图表更新。

如何投资NANR股票？ 投资SPDR S&P North American Natural Resources ETF需要考虑年度范围74.79 - 86.12和当前价格85.66。许多人在以85.66或85.96下订单之前，会比较7.45%和。实时查看NANR价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR S&P North American Natural Resources ETF的最高价格是86.12。在74.79 - 86.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P North American Natural Resources ETF的绩效。

SPDR S&P North American Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？ SPDR S&P North American Natural Resources ETF（NANR）的最低价格为74.79。将其与当前的85.66和74.79 - 86.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NANR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。