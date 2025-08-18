КотировкиРазделы
Валюты / NANC
Назад в Рынок акций США

NANC: Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr

52.14 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NANC за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.01, а максимальная — 52.27.

Следите за динамикой Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NANC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NANC сегодня?

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr (NANC) сегодня оценивается на уровне 52.14. Инструмент торгуется в пределах 52.01 - 52.27, вчерашнее закрытие составило 52.15, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NANC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr?

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr в настоящее время оценивается в 52.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.85% и USD. Отслеживайте движения NANC на графике в реальном времени.

Как купить акции NANC?

Вы можете купить акции Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr (NANC) по текущей цене 52.14. Ордера обычно размещаются около 52.14 или 52.44, тогда как 43 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NANC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NANC?

Инвестирование в Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr предполагает учет годового диапазона 40.78 - 52.37 и текущей цены 52.14. Многие сравнивают 3.99% и 17.75% перед размещением ордеров на 52.14 или 52.44. Изучайте ежедневные изменения цены NANC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr?

Самая высокая цена Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr (NANC) за последний год составила 52.37. Акции заметно колебались в пределах 40.78 - 52.37, сравнение с 52.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr?

Самая низкая цена Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr (NANC) за год составила 40.78. Сравнение с текущими 52.14 и 40.78 - 52.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NANC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NANC?

В прошлом Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.15 и 16.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.01 52.27
Годовой диапазон
40.78 52.37
Предыдущее закрытие
52.15
Open
52.18
Bid
52.14
Ask
52.44
Low
52.01
High
52.27
Объем
43
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
3.99%
6-месячное изменение
17.75%
Годовое изменение
16.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%