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NANC: Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr
Курс NANC за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.01, а максимальная — 52.27.
Следите за динамикой Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NANC сегодня?
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr (NANC) сегодня оценивается на уровне 52.14. Инструмент торгуется в пределах 52.01 - 52.27, вчерашнее закрытие составило 52.15, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NANC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr?
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr в настоящее время оценивается в 52.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.85% и USD. Отслеживайте движения NANC на графике в реальном времени.
Как купить акции NANC?
Вы можете купить акции Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr (NANC) по текущей цене 52.14. Ордера обычно размещаются около 52.14 или 52.44, тогда как 43 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NANC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NANC?
Инвестирование в Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr предполагает учет годового диапазона 40.78 - 52.37 и текущей цены 52.14. Многие сравнивают 3.99% и 17.75% перед размещением ордеров на 52.14 или 52.44. Изучайте ежедневные изменения цены NANC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr?
Самая высокая цена Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr (NANC) за последний год составила 52.37. Акции заметно колебались в пределах 40.78 - 52.37, сравнение с 52.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr?
Самая низкая цена Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr (NANC) за год составила 40.78. Сравнение с текущими 52.14 и 40.78 - 52.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NANC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NANC?
В прошлом Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.15 и 16.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.15
- Open
- 52.18
- Bid
- 52.14
- Ask
- 52.44
- Low
- 52.01
- High
- 52.27
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 3.99%
- 6-месячное изменение
- 17.75%
- Годовое изменение
- 16.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%