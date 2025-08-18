Курс NANC за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.01, а максимальная — 52.27.

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